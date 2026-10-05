Diligencia por el monumento chino pone nuevamente el foco en Stefany Peñalba

El caso por la demolición del monumento a los 150 años de la presencia china en Panamá vuelve al foco este lunes 5 de octubre. El Ministerio Público programó una inspección ocular en el Mirador del Puente de las Américas como parte de la investigación relacionada con la demolición ejecutada por la Alcaldía de Arraiján en diciembre de 2025.

¿Qué busca el Ministerio Público en el sitio del monumento chino?

La diligencia contempla la participación de peritos planimétricos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), quienes realizarán evaluaciones en el área donde se encontraba la estructura.

La inspección forma parte de las diligencias que adelantan las autoridades para recopilar elementos relacionados con las circunstancias en las que se produjo la demolición y determinar las posibles responsabilidades que correspondan.

Esta mañana se tiene programada una inspección ocular por parte del Ministerio Público en el área del Mirador del Puente de Las Américas, tras la demolición del Monumento por los 150 años de la presencia china en Panamá, que realizó el año pasado la Alcaldía de Arraiján. pic.twitter.com/KrXKNClIxV — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2026

El monumento, construido para conmemorar los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá, fue demolido la noche del 27 de diciembre de 2025 por la Alcaldía de Arraiján, encabezada por la alcaldesa Stefany Peñalba.

¿Por qué se investiga la demolición del monumento?

Tras la demolición, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) aclaró públicamente que había realizado evaluaciones en el Mirador de las Américas y que sus recomendaciones estuvieron dirigidas a la reparación y mejora de la estructura, no a su demolición.

El caso posteriormente pasó a ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Contra Peñalba se presentaron denuncias por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.

La existencia de una investigación o denuncia no implica responsabilidad penal. Corresponderá al Ministerio Público continuar las diligencias y determinar si existen elementos para avanzar dentro del proceso.

Área del mirador permanece bajo medidas conservatorias

El sitio donde se encontraba el monumento también permanece bajo atención judicial.

El 4 de septiembre de 2026, un Tribunal de Garantías ordenó medidas conservatorias sobre el inmueble, incluyendo la suspensión de proyectos, actividades o intervenciones en el terreno mientras continúa la investigación.

La inspección de este lunes constituye una nueva diligencia dentro de un caso que comenzó a finales de diciembre de 2025, cuando el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial acudieron al lugar después de la demolición.