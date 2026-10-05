Mulino llega a Vietnam: Panamá prevé firmar nueve acuerdos de cooperación

El presidente José Raúl Mulino llegó este lunes 5 de octubre a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam enfocada en fortalecer las relaciones entre ambos países. Durante la agenda están previstos nueve acuerdos y memorandos de entendimiento en sectores como agricultura, comercio, actividad marítima, turismo, aviación, aduanas y seguridad.

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¿Qué busca Panamá con la visita de Mulino a Vietnam?

Uno de los principales objetivos planteados por el Gobierno panameño es promover al país como plataforma logística y puerta de entrada para productos vietnamitas hacia América Latina, aprovechando la posición geográfica de Panamá y su infraestructura vinculada al comercio internacional.

La agenda contempla reuniones con autoridades vietnamitas y encuentros con representantes del sector empresarial para explorar oportunidades de negocios, inversiones e intercambio de experiencias.

Mulino señaló que espera obtener resultados en programas de cooperación, desarrollo industrial, agricultura y educación vinculada con nuevas tecnologías.

Durante su llegada, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y fue recibido por autoridades vietnamitas, entre ellas el ministro de Educación, Hoang Minh Son, y el viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Dang Hoang Giang.

¿Cuáles son los acuerdos previstos entre Panamá y Vietnam?

Durante la visita están previstos nueve acuerdos y memorandos de entendimiento que abarcan diferentes áreas de cooperación.

Entre los instrumentos anunciados se encuentran:

Dos memorandos relacionados con cooperación agropecuaria, intercambio de experiencias y asistencia técnica.

Memorandos con universidades marítimas para fomentar la cooperación académica y la formación especializada.

Cooperación entre academias diplomáticas.

Un acuerdo en materia de aviación para fortalecer el intercambio técnico entre las autoridades aeronáuticas.

Instrumentos de cooperación en turismo y aduanas.

Un acuerdo entre los sectores empresariales de Panamá y Vietnam.

Un marco de cooperación para fortalecer la prevención y el combate de distintas formas de delincuencia.

La Presidencia informó que estos instrumentos serán suscritos durante la visita, por lo que su firma todavía forma parte de la agenda prevista.

Panamá busca convertirse en puerta de entrada para productos de Vietnam

El martes 6 de octubre, Mulino participará en el foro marítimo “Un océano de oportunidades”, donde se reunirá con representantes de empresas navieras y del sector marítimo.

Ese mismo día está prevista una ceremonia oficial y una reunión de alto nivel con Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam.

Para el miércoles 7 de octubre, la agenda contempla reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional, Trn Thanh Mn, y el primer ministro, Lê Minh Hng.

La visita también incluye el Foro Empresarial Panamá–Vietnam, denominado “Conectando mercados, creando oportunidades”, organizado por la Embajada de Panamá en Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

Según la Presidencia, se espera la participación de más de 70 líderes empresariales vietnamitas.

Durante ese encuentro está prevista la suscripción de un acuerdo entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la VCCI, dirigido a facilitar contactos, intercambio de información y oportunidades comerciales.

La estrategia panameña busca presentar al país como una plataforma logística y de servicios que permita a los productos vietnamitas acceder a diferentes mercados de América Latina.