Nueva alianza para Tocumen: así busca Panamá conectar la carga de Asia con las Américas

El Aeropuerto Internacional de Tocumen y la empresa singapurense SATS Ltd. firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para explorar oportunidades de colaboración que permitan fortalecer la conectividad de carga aérea y posicionar a Panamá como una de las principales puertas de entrada logísticas entre Asia y las Américas.

La firma se realizó durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Singapur y tuvo como testigos de honor al mandatario panameño y al primer ministro singapurense, Lawrence Wong.

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¿Qué contempla el acuerdo entre SATS y el Aeropuerto de Tocumen?

El memorando establece que SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen explorarán oportunidades para desarrollar el área de carga de la terminal panameña, incluyendo instalaciones y operaciones para el manejo de mercancías dentro de Tocumen Cargo City.

Las iniciativas que sean evaluadas deberán estar alineadas con el Plan Maestro del aeropuerto.

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La colaboración también contempla aprovechar la experiencia y la red internacional de SATS en el manejo de carga aérea para apoyar nuevos flujos comerciales a través de Panamá.

SATS cuenta con una red global de más de 225 estaciones en 27 países, según explicó su presidente y director ejecutivo, Kerry Mok.

“Juntos exploraremos oportunidades para fortalecer las capacidades de carga, mejorar el movimiento de mercancías y apoyar el crecimiento del comercio entre Asia y las Américas”, señaló Mok. “Juntos exploraremos oportunidades para fortalecer las capacidades de carga, mejorar el movimiento de mercancías y apoyar el crecimiento del comercio entre Asia y las Américas”, señaló Mok.

Tocumen busca aumentar la conexión comercial entre Asia y las Américas

La iniciativa parte de la posición que mantienen Panamá y Singapur dentro del comercio y la logística internacional.

Con la colaboración, ambas partes buscan aprovechar las capacidades de sus respectivos centros logísticos para desarrollar nuevos flujos de carga y aumentar el movimiento de mercancías entre Asia y las Américas.

El futuro desarrollo del área de carga de Tocumen también podría contribuir a la generación de nuevos empleos dentro del ecosistema aeroportuario. Sin embargo, el memorando no establece todavía una cantidad de puestos de trabajo ni un calendario para su creación.

¿Qué dijo Tocumen sobre el acuerdo con SATS?

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó las similitudes entre Panamá y Singapur como puntos estratégicos para el comercio internacional.

“Panamá y Singapur comparten un papel natural como puertas de entrada estratégicas para el comercio y la conectividad mundial”, señaló.

Ruiz Blanco indicó que el entendimiento con SATS permitirá explorar nuevas capacidades para Tocumen, fortalecer su plataforma de carga y ampliar la conectividad comercial entre ambos continentes.

El acuerdo forma parte de los resultados de la visita oficial de Mulino a Singapur, donde ambos países han abordado temas relacionados con logística, comercio, conectividad aérea y marítima e inversiones.