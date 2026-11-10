Aeropuertos de David y Río Hato tendrán nuevo modelo de administración: Tocumen inicia proceso

Aeropuertos de David y Río Hato tendrán nuevo modelo de administración

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que avanza el proceso de precalificación de empresas interesadas en participar en un nuevo modelo de administración para la operación y el mantenimiento de los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, Chiriquí, y Scarlett Martínez, en Río Hato, Coclé, mediante un contrato con un plazo base de diez años.

Contenido de interés: Cuatro iglesias del Casco Antiguo afectadas por terremoto: una presenta daños preocupantes

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las bases de precalificación fueron publicadas el pasado 6 de noviembre de 2026, como parte de una estrategia de Tocumen S.A. para fortalecer la gestión de los aeropuertos regionales, mejorar sus condiciones operativas y comerciales y ampliar la conectividad aérea.

Aeropuertos de David y Río Hato registraron pérdidas operativas en 2025

Según Tocumen S.A., ambas terminales movilizaron en conjunto cerca de 398,000 pasajeros durante 2025, aunque registraron pérdidas operativas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que avanza el proceso de precalificación de empresas interesadas en participar en el futuro modelo de administración para la operación y el mantenimiento de los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, Chiriquí, y… pic.twitter.com/U2jEso6c6h — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

Ante esta situación, la iniciativa busca mejorar la sostenibilidad financiera de los aeropuertos y aprovechar su potencial para impulsar el turismo y la actividad económica en las provincias de Chiriquí y Coclé.

¿Cómo funcionará el nuevo modelo de administración?

El esquema contempla un contrato de administración con un plazo base de diez años, durante los cuales la empresa seleccionada asumiría las funciones de operación y mantenimiento de ambos aeropuertos.

Tocumen S.A. mantendrá la titularidad de las instalaciones y la responsabilidad sobre las inversiones de infraestructura previstas.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de precalificación de las empresas interesadas en participar en el futuro modelo de administración.