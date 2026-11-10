Chapman asegura que ya se pagó a trabajadores de la UNACHI y cuestiona salarios de altos funcionarios

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman , aseguró que los pagos reclamados por docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) ya fueron realizados, en medio de las protestas del personal que denuncia quincenas adeudadas. El funcionario también cuestionó la falta de cambios en la institución bajo la administración del rector Absel Navarro.

Ante los reclamos de los trabajadores universitarios, Chapman afirmó que “los pagos ya se realizaron”, aunque no precisó las fechas de los desembolsos ni las quincenas a las que corresponden.

Chapman reclama cambios al rector de la UNACHI

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que existe una expectativa ciudadana sobre las reformas que, según indicó, el rector Navarro se comprometió a implementar.

Ante el reclamo realizado por el personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) que exigen el pago de las quincenas que les adeudan, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que “los pagos ya se realizaron", y remarcó que el… pic.twitter.com/As4ouw9Cds — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

“Él ha prometido realizar una serie de cambios que ha reclamado la ciudadanía y los cambios no se han dado... hay una alta expectativa de la sociedad panameña de que allí se realicen cambios, y el rector lo sabe y estamos esperando que se realicen esos cambios importantes”, expresó Chapman.

Ministro cuestiona altos salarios en la UNACHI

Chapman también se refirió a las remuneraciones de algunos funcionarios de la universidad, que, según sus declaraciones, superan las de altos cargos del Estado.

“Es de todos conocido, por ejemplo, el tema de los altos salarios, hay salarios ahí que están entre los más altos de la República, inclusive exceden el salario del presidente de la República, de magistrados, de la Corte, de ministros, ni hablar, muchísimos más alto. Y es un tema que sabemos que ha sido discutido ampliamente en el país”, manifestó.

Las declaraciones del ministro se producen mientras docentes y administrativos de la UNACHI mantienen sus reclamos por el pago de las quincenas que aseguran se les adeudan.