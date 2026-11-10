Beneficio de lentes de la CSS: conoce quiénes recibirán el depósito desde el 17 de noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) implementará, a partir del martes 17 de noviembre de 2026, una nueva modalidad de pago del beneficio de lentes para jubilados y pensionados, mediante transferencia bancaria (ACH), con el objetivo de agilizar los desembolsos y facilitar el acceso a esta prestación económica.

La institución explicó que esta medida se aplicará tanto a las solicitudes que actualmente se encuentran en trámite como a las nuevas solicitudes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Servidores públicos cobran desde este miércoles 11 de noviembre: revisa el calendario del MEF

¿Quiénes recibirán el pago del beneficio de lentes por ACH?

Según informó la CSS, el mecanismo de pago dependerá de la modalidad mediante la cual cada jubilado o pensionado recibe habitualmente su pensión:

Jubilados y pensionados que cobran por transferencia bancaria: recibirán el beneficio de lentes directamente en la misma cuenta donde se les deposita su pensión.

Jubilados y pensionados que cobran mediante cheque: continuarán recibiendo el beneficio bajo esa misma modalidad.

Solicitudes en trámite y nuevas solicitudes: estarán incluidas en la medida, según la forma de pago correspondiente a cada beneficiario.

La Caja de Seguro Social implementará, a partir del 17 de noviembre, una nueva modalidad de pago para el beneficio de lentes de jubilados y pensionados, con el propósito de facilitar el proceso y hacerlo más ágil.



Quienes reciben su pensión por transferencia bancaria tendrán el… pic.twitter.com/EqPCAr4ieq — CSSPanama (@CSSPanama) November 9, 2026

¿Cuántos jubilados y pensionados han recibido el beneficio de lentes en 2026?

La Caja de Seguro Social informó que, entre enero y septiembre de 2026, un total de 18,771 jubilados y pensionados recibieron el subsidio de lentes, por un monto acumulado de B/.1,064,201.28.

Con esta medida, la CSS busca modernizar sus procesos administrativos y ofrecer mecanismos de pago más ágiles para los jubilados y pensionados.