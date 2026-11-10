"Lo que necesita el pueblo es respuesta": alcalde de Los Santos pide ayuda tras el terremoto

El alcalde del distrito de Los Santos , Raúl Montenegro, aprovechó los actos conmemorativos por los 205 años del Primer Grito de Independencia, celebrados este martes 10 de noviembre, para solicitar apoyo a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026 y pedir mayores recursos para los municipios del interior del país.

Durante su intervención, Montenegro recordó que la celebración patriótica coincide con el primer mes del movimiento sísmico que provocó daños en viviendas y afectó a numerosas familias de la región.

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Alcalde de Los Santos pide respuestas para los afectados por el terremoto

El alcalde destacó la historia y la resiliencia del pueblo santeño, al tiempo que hizo un llamado a la unidad entre las autoridades nacionales y locales para avanzar en la recuperación de las comunidades.

“Aprovecho también este espacio para levantar la voz y también reconocer algo que hace un año atrás comentamos, que es la Ley de Descentralización, la Ley 37 del 2009 de Descentralización hace un año solicitamos al presidente que lo metiera en su presupuesto y el presidente… pic.twitter.com/8UOECuB3lC — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

“Sabemos la incertidumbre que viven el día a día muchas personas afectadas y a tan solo un mes hay mucho por hacer, pero le pedimos a Dios que nos dé la herramienta y que nos dé la sabiduría para que en conjunto con el señor presidente y sus ministros podamos sacar a este pueblo adelante”, expresó Montenegro. “Sabemos la incertidumbre que viven el día a día muchas personas afectadas y a tan solo un mes hay mucho por hacer, pero le pedimos a Dios que nos dé la herramienta y que nos dé la sabiduría para que en conjunto con el señor presidente y sus ministros podamos sacar a este pueblo adelante”, expresó Montenegro.

Asimismo, pidió que la atención a los damnificados se mantenga al margen de las diferencias políticas.

“El pueblo no mira banderas políticas, no ve discursos muchas veces, muchas veces lo que necesita el pueblo es respuesta y gracias a Dios hoy estamos aquí”, manifestó.

Montenegro solicita cambios a la Ley de Descentralización

“El pueblo no mira banderas políticas, no ve discursos muchas veces, muchas veces lo que necesita el pueblo es respuesta y gracias a Dios hoy estamos aquí. Le doy gracias porque me han dado la oportunidad de levantar la voz, pero que este espacio no se convierta en herramientas… pic.twitter.com/yZPAKJ6sAV — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

Durante su discurso, el alcalde también se refirió a la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y solicitó apoyo para impulsar modificaciones que permitan una distribución más equitativa de los recursos entre los municipios.

Montenegro reconoció que el presidente José Raúl Mulino ha destinado, según sus declaraciones, más de B/.180 millones para la descentralización de los municipios a nivel nacional.

Sin embargo, sostuvo que la legislación vigente requiere cambios para atender las necesidades de los gobiernos locales con menores recursos.

“Lo que buscamos es que esta ley se renueve, porque lo que ha hecho esta ley, que no se cambia del 2009, es que le da más recursos a lo que ya recursos tienen y los municipios del interior del país necesitan herramientas para poder darles respuestas a su pueblo”, señaló.

El alcalde también dirigió su petición a la Presidencia de la Asamblea Nacional y a los gremios, a quienes instó a buscar consensos para impulsar los cambios a la normativa.