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Gobierno ha desembolsado unos B/.20 millones para la atención tras el terremoto

De los 100 millones de dólares destinados para atender la emergencia por el terremoto del 9 de octubre, a la fecha se han desembolsado cerca de 20 millones, así lo dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. “Hoy en día las mayores solicitudes de fondos están proviniendo del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, son los principales y de allí diría yo que en segunda instancia están el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación… gasto desembolsado es relativamente bajo, no supera los 20 millones de balboas, pero hay requerimientos ya de necesidades que se alcanzan cercano a los 80 millones de balboas, que se irán desembolsando en la medida que las obras van avanzando”, explicó.