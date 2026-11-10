Mulino participa en actos del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos y habla sobre Paraguay

Los actos protocolares por los 205 años del Primer Grito de Independencia de Panamá de España se realizaron este martes 10 de noviembre de 2026 en el parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos, con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino , y autoridades locales.

Durante la ceremonia, el alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, se refirió a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la región. También destacó la importancia de fortalecer la Ley de Descentralización y destinar mayores recursos a los gobiernos locales para atender las necesidades de sus comunidades.

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Mulino revela detalles de su conversación con el presidente de Paraguay

Los actos protocolares en conmemoración por los 205 años del primer grito de independencia en La Villa de Los Santos, se llevaron a cabo este martes 10 de noviembre en el Parque Rufina Alfaro, con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino.



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En declaraciones ofrecidas durante los actos conmemorativos, Mulino se refirió a la conversación telefónica que sostuvo el lunes 9 de noviembre con su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, en medio de la crisis financiera que atraviesa ese país.

“Ayer conversé con él por espacios de por lo menos 40 minutos. Estuvo a bien hacerme un informe de la situación, Paraguay está en este momento en una crisis delicada. Me hizo el informe de la recuperación que están teniendo los ahorristas, casi un 94% han logrado comenzar los pagos, eso es muy bueno”, expresó el mandatario panameño. “Ayer conversé con él por espacios de por lo menos 40 minutos. Estuvo a bien hacerme un informe de la situación, Paraguay está en este momento en una crisis delicada. Me hizo el informe de la recuperación que están teniendo los ahorristas, casi un 94% han logrado comenzar los pagos, eso es muy bueno”, expresó el mandatario panameño.

Mulino también aclaró que la iniciativa de realizar la llamada surgió de Alliana.

“Hoy primera vez que vengo aquí a La Villa, iré caminando a la iglesia, a la casa de la niña Anita, al Palacio de la Municipalidad, para ver personalmente lo que ahí está sucediendo. Pero les garantizo y les prometo que todo se va a reconstruir, va tomar su tiempito porque sobre… pic.twitter.com/DAScFDEOvM — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

“No fue que yo lo pedí, como hay un medio por ahí que dijo hoy, la reunión salió de él, él pidió hablar conmigo y con mucho gusto”, manifestó. “No fue que yo lo pedí, como hay un medio por ahí que dijo hoy, la reunión salió de él, él pidió hablar conmigo y con mucho gusto”, manifestó.

El presidente agregó que conoce a Alliana desde que ocupaba la Vicepresidencia de Paraguay y expresó su confianza en que el diálogo contribuya a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, así como su vinculación en el ámbito del Mercosur.