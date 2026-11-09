Mulino conversa con Alliana sobre crisis bancaria en Paraguay: 94% de ahorristas ya estaría cobrando

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo este lunes 9 de noviembre una conversación telefónica con Pedro Alliana, identificado en el comunicado como presidente de Paraguay, durante la cual abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la situación financiera que afecta a los ahorristas de una entidad bancaria en ese país.

Durante el intercambio, ambos dirigentes coincidieron en la importancia de mantener una estrecha cooperación entre Panamá y Paraguay, así como continuar trabajando en asuntos de interés común.

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Mulino destaca la importancia de las relaciones entre Panamá y Paraguay

“Para nosotros es fundamental la relación de Panamá con Paraguay, porque la tenemos al más alto nivel y allí la quiero seguir manteniendo”, manifestó Mulino.

Por su parte, Alliana expresó su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

“Usted tiene un amigo y aliado para seguir trabajando juntos y estrechando nuestros lazos de amistad. Vamos a salir adelante. Paraguay ha salido adelante después de varias catástrofes y de esto no va a ser diferente ahora. Somos un país de gente valiente y le aseguro que de esto vamos a salir rápido. Ya el 94% de los ahorristas que sufrieron el descalabro financiero ya están cobrando sus dineros”, afirmó Alliana. “Usted tiene un amigo y aliado para seguir trabajando juntos y estrechando nuestros lazos de amistad. Vamos a salir adelante. Paraguay ha salido adelante después de varias catástrofes y de esto no va a ser diferente ahora. Somos un país de gente valiente y le aseguro que de esto vamos a salir rápido. Ya el 94% de los ahorristas que sufrieron el descalabro financiero ya están cobrando sus dineros”, afirmó Alliana.

Crisis financiera en Paraguay: ¿qué ocurre con los ahorristas?

Durante la conversación, Alliana aseguró que las autoridades paraguayas trabajan para dar una solución rápida a la situación financiera que afecta a los depositantes de una entidad bancaria.

Según lo expresado por Alliana, el 94% de los ahorristas afectados ya habría comenzado a recuperar sus fondos.

Mulino, por su parte, abogó por una solución favorable, especialmente para los pequeños y medianos ahorristas afectados por la situación.