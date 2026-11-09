ASEP atenderá reclamos de luz, agua y telecomunicaciones en Los Pueblos durante los domingos

ASEP anuncia gira de atención en Chiriquí para diciembre

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que su unidad móvil brindará atención a los usuarios todos los domingos de noviembre de 2026 en el Centro Comercial Los Pueblos, en la ciudad de Panamá. Además, anunció una gira de atención en David, provincia de Chiriquí, del 17 al 20 de diciembre.

La iniciativa busca facilitar la presentación de reclamos, consultas y solicitudes de orientación relacionadas con los servicios de electricidad, agua potable y telecomunicaciones, sin que los usuarios tengan que acudir a las oficinas habituales de la institución.

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¿Dónde y a qué hora atenderá la unidad móvil de la ASEP en Los Pueblos?

La entidad detalló que la oficina itinerante estará disponible durante los domingos de noviembre con el siguiente horario:

Lugar: Centro Comercial Los Pueblos, estacionamientos de la Caja de Ahorros.

Días: domingos 15, 22 y 29 de noviembre de 2026.

Horario: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Servicios: consultas, orientación y recepción de reclamos sobre electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

Los usuarios podrán recibir información sobre sus derechos y los procedimientos para dar seguimiento a los reclamos relacionados con estos servicios públicos.

ASEP anuncia gira de atención en Chiriquí para diciembre

Como parte de su programa de atención ciudadana, la ASEP también trasladará su unidad móvil a la provincia de Chiriquí.

La jornada está programada del jueves 17 al domingo 20 de diciembre de 2026, en el parque Miguel de Cervantes Saavedra, ubicado en la ciudad de David.

La institución destacó que durante 2026 la unidad móvil también llegó por primera vez a la provincia de Darién, con el objetivo de ampliar la atención a comunidades de difícil acceso.

¿Qué documentos llevar para presentar un reclamo ante la ASEP?

Para facilitar la atención, se recomienda que los usuarios lleven:

Cédula de identidad personal.

Factura o recibo del servicio público relacionado con la consulta.

Documentación de respaldo del reclamo, si la tienen.

Estos documentos pueden ayudar a identificar el servicio y explicar la situación, aunque los requisitos específicos dependerán del trámite que se realice.