Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 14:53

Apagón afectó a más de 22 mil clientes de ENSA: ASEP explica qué ocurrió

La ASEP informó que una interrupción eléctrica afectó a 22,310 clientes de ENSA este miércoles 4 de noviembre.

ASP explica apagón de este miércoles.

ASP explica apagón de este miércoles.

@ASEP
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 22,310 clientes de la empresa ENSA resultaron afectados por una interrupción temporal del suministro eléctrico registrada este miércoles 4 de noviembre de 2026, según informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La entidad explicó que el apagón ocurrió entre las 11:40 a. m. y las 11:46 a. m., y estuvo relacionado con un evento en el Sistema Eléctrico Regional (SER), ajeno a las operaciones de distribución de ENSA.

De acuerdo con el comunicado oficial, el servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad después de aproximadamente seis minutos de afectación.

¿Qué provocó el apagón que afectó a clientes de ENSA?

La ASEP aclaró que la interrupción del suministro eléctrico estuvo vinculada con un evento en el Sistema Eléctrico Regional y no con las operaciones de distribución de la empresa ENSA.

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