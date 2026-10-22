ASEP y UIT buscan fortalecer las telecomunicaciones de emergencia

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) sostuvo una reunión con representantes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) este jueves 22 de octubre de 2026, con el objetivo de fortalecer el Plan Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Panamá y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

El encuentro estuvo enfocado en la importancia de mantener la conectividad y la continuidad de los servicios de telecomunicaciones durante emergencias que puedan afectar a la población.

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¿Qué busca el Plan Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia?

Durante la reunión, ambas entidades abordaron estrategias relacionadas con la preparación, coordinación y funcionamiento de las redes de comunicación ante posibles contingencias.

Entre los aspectos destacados se encuentran:

Preparación ante emergencias: fortalecer la coordinación y los mecanismos de respuesta frente a situaciones que afecten las telecomunicaciones.

Continuidad de los servicios: evaluar medidas para mantener operativas las redes de comunicación durante situaciones de crisis.

Resiliencia de las telecomunicaciones: mejorar la capacidad de recuperación de los servicios ante interrupciones.

Coordinación institucional: facilitar la comunicación entre las entidades responsables de atender emergencias.

¿Por qué son importantes las telecomunicaciones durante una emergencia?

Las redes de telefonía e internet desempeñan un papel fundamental en la coordinación de los organismos de seguridad, rescate y atención de desastres.

Su funcionamiento también permite a la ciudadanía acceder a información oficial y comunicarse durante situaciones que puedan afectar los servicios básicos.

El fortalecimiento del Plan Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia busca mejorar la preparación del país y contribuir a una respuesta coordinada ante posibles interrupciones de las comunicaciones.