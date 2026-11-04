¡Advertencia! SINAPROC anuncia lluvias y tormentas para este 4 de noviembre: estas son las zonas afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió este miércoles 4 de noviembre de 2026 un aviso de prevención por lluvias y tormentas, con vigencia hasta las 2:00 p.m., ante las condiciones meteorológicas previstas en distintas regiones de Panamá.
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¿Dónde se esperan lluvias y tormentas este 4 de noviembre?
De acuerdo con el aviso de prevención del SINAPROC, las áreas bajo vigilancia son:
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Veraguas: región sur de la provincia.
Los Santos y Herrera: sur de la península de Azuero.
Darién: zona de la cordillera.
Comarca Guna Yala.
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Panamá: sectores este, norte y oeste.
Colón: Costa Arriba.
Comarca Ngäbe-Buglé.
El aviso estará vigente hasta las 2:00 p.m. de este miércoles 4 de noviembre.
Recomendaciones del SINAPROC ante las lluvias
Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a la ciudadanía:
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Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
Mantenerse alejada de árboles y estructuras inestables durante las tormentas.
Evitar actividades al aire libre cuando se registre actividad eléctrica.
Prestar atención a posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas.
Seguir las recomendaciones y actualizaciones de las autoridades.
El SINAPROC exhorta a la población a mantenerse informada mediante sus canales oficiales, especialmente en las áreas donde se desarrollan actividades al aire libre durante las celebraciones patrias.