Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 13:58

¡Advertencia! SINAPROC anuncia lluvias y tormentas para este 4 de noviembre: estas son las zonas afectadas

SINAPROC emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas en la tarde de este 4 de noviembre. Conoce las regiones bajo vigilancia.

SINAPROC prevé lluvias con descargas eléctricas.

SINAPROC prevé lluvias con descargas eléctricas.

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió este miércoles 4 de noviembre de 2026 un aviso de prevención por lluvias y tormentas, con vigencia hasta las 2:00 p.m., ante las condiciones meteorológicas previstas en distintas regiones de Panamá.

La institución advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

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¿Dónde se esperan lluvias y tormentas este 4 de noviembre?

De acuerdo con el aviso de prevención del SINAPROC, las áreas bajo vigilancia son:

  • Veraguas: región sur de la provincia.

  • Los Santos y Herrera: sur de la península de Azuero.

  • Darién: zona de la cordillera.

  • Comarca Guna Yala.

  • Panamá: sectores este, norte y oeste.

  • Colón: Costa Arriba.

  • Comarca Ngäbe-Buglé.

El aviso estará vigente hasta las 2:00 p.m. de este miércoles 4 de noviembre.

Recomendaciones del SINAPROC ante las lluvias

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a la ciudadanía:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

  • Mantenerse alejada de árboles y estructuras inestables durante las tormentas.

  • Evitar actividades al aire libre cuando se registre actividad eléctrica.

  • Prestar atención a posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas.

  • Seguir las recomendaciones y actualizaciones de las autoridades.

El SINAPROC exhorta a la población a mantenerse informada mediante sus canales oficiales, especialmente en las áreas donde se desarrollan actividades al aire libre durante las celebraciones patrias.

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