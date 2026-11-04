¡Advertencia! SINAPROC anuncia lluvias y tormentas para este 4 de noviembre: estas son las zonas afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió este miércoles 4 de noviembre de 2026 un aviso de prevención por lluvias y tormentas, con vigencia hasta las 2:00 p.m., ante las condiciones meteorológicas previstas en distintas regiones de Panamá.

La institución advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: ¡Atención! IMA confirma dos agroferias para este viernes 6 de noviembre: conoce dónde serán

¿Dónde se esperan lluvias y tormentas este 4 de noviembre?

De acuerdo con el aviso de prevención del SINAPROC, las áreas bajo vigilancia son:

Veraguas: región sur de la provincia.

Los Santos y Herrera: sur de la península de Azuero.

Darién: zona de la cordillera.

Comarca Guna Yala.

Panamá: sectores este, norte y oeste.

Colón: Costa Arriba.

Comarca Ngäbe-Buglé.

El aviso estará vigente hasta las 2:00 p.m. de este miércoles 4 de noviembre.

Recomendaciones del SINAPROC ante las lluvias

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a la ciudadanía:

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Mantenerse alejada de árboles y estructuras inestables durante las tormentas.

Evitar actividades al aire libre cuando se registre actividad eléctrica.

Prestar atención a posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Seguir las recomendaciones y actualizaciones de las autoridades.

El SINAPROC exhorta a la población a mantenerse informada mediante sus canales oficiales, especialmente en las áreas donde se desarrollan actividades al aire libre durante las celebraciones patrias.