IFARHU prepara nuevo desembolso para más de 366 mil estudiantes: ¿cuándo pagarán las becas?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que prepara un nuevo desembolso de B/.40 millones, que beneficiará a más de 366 mil estudiantes en Panamá durante los próximos días.

De acuerdo con el IFARHU, hasta octubre de este año se han desembolsado más de B/.137 millones, beneficiando a más de 210 mil estudiantes mediante sus diferentes programas.

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IFARHU detalla los pagos de becas y PASE-U realizados en 2026

La institución presentó un balance de los recursos destinados a los programas de asistencia educativa y becas durante el año.

Entre los desembolsos realizados se encuentran:

PASE-U: B/.102.2 millones distribuidos en dos desembolsos, incluyendo un pago extraordinario para estudiantes de las provincias afectadas por los movimientos sísmicos.

Nuevos beneficiarios de becas: B/.25.4 millones destinados al pago de 68,144 estudiantes.

Becas vigentes: B/.9.5 millones para 47,084 beneficiarios.

El IFARHU explicó que los pagos deben cumplir con procedimientos administrativos, presupuestarios y de fiscalización antes de que los recursos puedan ser entregados a los estudiantes.

¿Cuándo realizará el IFARHU el próximo pago de becas?

Aunque la institución confirmó que se prepara para realizar un nuevo desembolso de B/.40 millones para más de 366 mil estudiantes, no especificó una fecha exacta para la entrega de estos recursos.

El IFARHU indicó que el pago está previsto para los próximos días, por lo que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre el calendario y los mecanismos de entrega.

Asimismo, reconoció la expectativa de los estudiantes y sus acudientes ante la importancia de estos fondos para la continuidad de sus estudios.

La entidad reiteró que mantiene como prioridad atender los compromisos correspondientes a 2026 y garantizar que los recursos públicos lleguen a sus beneficiarios mediante los procedimientos establecidos.