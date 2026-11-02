IFARHU inicia pago de Becas de Excelencia por PUNCH: Caja de Ahorros explica el desembolso

IFARHU - PUNCH también se utiliza para los pagos del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició el pago de las Becas de Excelencia mediante la billetera digital PUNCH de la Caja de Ahorros, aunque los desembolsos todavía no se han completado para todos los beneficiarios.

Santino Tapia, gerente de Consumo de la Caja de Ahorros, explicó que los estudiantes que aún no visualizan el dinero en la aplicación deben esperar a que el IFARHU realice la acreditación correspondiente.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: PUNCH: Caja de Ahorros anuncia nuevos usos para pagar becas, subsidios y ayudas por el terremoto

¿Por qué no aparece el pago de la Beca de Excelencia en PUNCH?

Tapia aclaró que la ausencia de fondos en la billetera digital no significa necesariamente que exista un problema con la aplicación.

Santino Tapia, gerente de Consumo de la @CajadeAhorrosPA, dijo que el @IFARHU ya inició con el pago de las Becas de Excelencia mediante la billetera digital PUNCH.



Explicó que a los que "no se les ve los fondos en la aplicación es porque todavía no se les ha acreditado, por… pic.twitter.com/MCTf3YR2W1 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

Según explicó, los pagos dependen de la información que remite el IFARHU para identificar a los beneficiarios que deben recibir sus desembolsos.

A este registro de beneficiarios, la entidad bancaria lo denomina internamente «padrón».

El funcionario señaló que a quienes todavía no les aparecen los fondos en PUNCH es porque el IFARHU aún no ha realizado la acreditación correspondiente.

Por lo tanto, los estudiantes y acudientes deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de sus cuentas y a los anuncios oficiales sobre los pagos pendientes.

Caja de Ahorros confirma pagos parciales de Becas de Excelencia

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, confirmó que ya comenzó el desembolso de una parte de las Becas de Excelencia, aunque reconoció que todavía quedan beneficiarios pendientes.

"La línea de trabajo la hemos convenido con el Ministerio de Educación y el Ifarhu para pagar una cantidad sustantiva de becas a través del PASE-U, son cerca de 800 mil clientes o beneficiarios, estudiantes, 450 mil acudientes y una cantidad de centenas de millones de dólares… pic.twitter.com/9nH9kHhhsh — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

“Asimismo, hemos empezado con una cantidad importante, pero parcial aún, de la beca por excelencia”, manifestó Farrugia. “Asimismo, hemos empezado con una cantidad importante, pero parcial aún, de la beca por excelencia”, manifestó Farrugia.

El gerente agregó que el presidente de la República solicitó al ministro de Educación comunicarse con el director del IFARHU para acelerar los desembolsos que aún faltan.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha específica para completar todos los pagos de este programa.

PUNCH también se utiliza para los pagos del PASE-U

Farrugia destacó que la Caja de Ahorros trabaja junto al Ministerio de Educación (MEDUCA) y el IFARHU para ampliar el uso de PUNCH en los programas de becas y asistencia educativa.

Según el funcionario, el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) comprende cerca de 800 mil estudiantes beneficiarios y 450 mil acudientes, con desembolsos que representan cientos de millones de dólares.

La herramienta digital busca facilitar los pagos, promover la bancarización y permitir un mayor seguimiento de los recursos distribuidos.

El gerente de la Caja de Ahorros también indicó que PUNCH podría utilizarse en el futuro para otros subsidios estatales.

Entre las ventajas mencionadas por la institución se encuentra que la herramienta no tiene costo para los beneficiarios.

¿Qué deben hacer los beneficiarios que aún no reciben su beca?

Los estudiantes y acudientes que todavía no visualizan el pago de su Beca de Excelencia pueden revisar periódicamente su billetera digital PUNCH y mantenerse atentos a los comunicados del IFARHU.

La Caja de Ahorros explicó que la disponibilidad del dinero depende de la acreditación realizada por la institución encargada del programa educativo.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha definitiva para completar los desembolsos pendientes de las Becas de Excelencia.