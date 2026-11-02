Fiestas Patrias: ¿Cómo se coloca correctamente la Bandera de Panamá?

Durante el mes de noviembre, muchos panameños colocan la Bandera Nacional en sus hogares, comercios como muestra de orgullo patrio. Sin embargo, es importante conocer su orientación correcta para evitar errores al exhibir uno de los principales símbolos de la nación.

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¿Cómo debe colocarse la bandera en posición horizontal?

Cuando la bandera se coloca horizontalmente, el cuadro blanco con la estrella azul debe quedar en la parte superior izquierda, desde el punto de vista de quien la observa.

¿Y si se coloca de forma vertical?

En el caso de las banderas desplegadas verticalmente en fachadas, balcones o espacios similares, el cuadro blanco con la estrella azul debe quedar hacia la izquierda del observador.

Esta disposición está contemplada en las normas oficiales sobre el uso de los Símbolos de la Nación.

Formas correctas de colocar la bandera panameña. TReporta

¿Qué cuidados se deben tener?

El Ministerio de Gobierno, a través de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación (Conasina), recuerda que las banderas deben confeccionarse en tela y mantenerse en buen estado.

Además, no deben utilizarse banderas sucias, desteñidas, rasgadas o deterioradas. Cuando ya no estén en condiciones adecuadas, deben entregarse a la gobernación correspondiente para su cremación en una ceremonia protocolar.

Durante las fiestas patrias, colocar correctamente la bandera también es una forma de demostrar respeto por la historia y los símbolos que representan a Panamá.