Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 12:16

Presidente Mulino sanciona Ley de Presupuesto General del Estado 2027 por B/.35,111 millones

El presidente José Raúl Mulino sancionó el Presupuesto General del Estado para 2027, que asciende a B/.35,111.75 millones.

Presidente de la República

Presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley del Presupuesto General del Estado.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó durante un Consejo de Gabinete extraordinario la Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.35,111.75 millones, luego de su aprobación por la Asamblea Nacional.

La nueva norma contempla una asignación de B/.12,839.7 millones para inversiones públicas, equivalente al 36.6% del presupuesto total. Esta cifra representa un incremento del 12% en comparación con el presupuesto de 2026, mientras que los gastos de funcionamiento registran una reducción del 5%.

Asimismo, el presupuesto proyecta una disminución en el servicio de la deuda pública del Gobierno Central y contempla un déficit fiscal alineado con los objetivos de consolidación de las finanzas públicas y los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Presupuesto General del Estado 2027: ¿Cómo se distribuirán los recursos?

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, la distribución del presupuesto para 2027 contempla las siguientes asignaciones:

  • Presupuesto total: B/.35,111.75 millones.

  • Inversiones públicas: B/.12,839.7 millones, equivalentes al 36.6%.

  • Gastos de funcionamiento: B/.22,272 millones, correspondientes al 63.4%.

La Presidencia destacó que la elaboración del presupuesto también incorporó recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con el propósito de reforzar programas y proyectos prioritarios para la población.

"Cabe destacar que el Presupuesto para la vigencia 2027, por recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y enfocado en reforzar proyectos y programas prioritarios para la población, incluyó incrementos en asignaciones de determinadas entidades, así como movimientos y redistribuciones presupuestarias para fortalecer su capacidad operativa y atender compromisos institucionales", señaló Presidencia.

Presupuesto 2027 incluye modificaciones por B/.186.83 millones para sectores prioritarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal de las asignaciones, tomando en consideración la disponibilidad de recursos, las prioridades institucionales y la viabilidad de ejecución de los proyectos.

Como resultado de este análisis, se incorporaron modificaciones presupuestarias por B/.186.83 millones, destinadas a fortalecer las asignaciones de sectores considerados prioritarios, entre ellos salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales.

Según el Ejecutivo, estos ajustes buscan mejorar la distribución de los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado durante la vigencia fiscal 2027.

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