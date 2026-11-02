Presidente Mulino sanciona Ley de Presupuesto General del Estado 2027 por B/.35,111 millones

Presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley del Presupuesto General del Estado.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sancionó durante un Consejo de Gabinete extraordinario la Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.35,111.75 millones, luego de su aprobación por la Asamblea Nacional.

La nueva norma contempla una asignación de B/.12,839.7 millones para inversiones públicas, equivalente al 36.6% del presupuesto total. Esta cifra representa un incremento del 12% en comparación con el presupuesto de 2026, mientras que los gastos de funcionamiento registran una reducción del 5%.

Asimismo, el presupuesto proyecta una disminución en el servicio de la deuda pública del Gobierno Central y contempla un déficit fiscal alineado con los objetivos de consolidación de las finanzas públicas y los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Presupuesto General del Estado 2027: ¿Cómo se distribuirán los recursos?

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, la distribución del presupuesto para 2027 contempla las siguientes asignaciones:

Presupuesto total: B/.35,111.75 millones.

Inversiones públicas: B/.12,839.7 millones, equivalentes al 36.6%.

Gastos de funcionamiento: B/.22,272 millones, correspondientes al 63.4%.

La Presidencia destacó que la elaboración del presupuesto también incorporó recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con el propósito de reforzar programas y proyectos prioritarios para la población.

"Cabe destacar que el Presupuesto para la vigencia 2027, por recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y enfocado en reforzar proyectos y programas prioritarios para la población, incluyó incrementos en asignaciones de determinadas entidades, así como movimientos y redistribuciones presupuestarias para fortalecer su capacidad operativa y atender compromisos institucionales", señaló Presidencia.

Presupuesto 2027 incluye modificaciones por B/.186.83 millones para sectores prioritarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal de las asignaciones, tomando en consideración la disponibilidad de recursos, las prioridades institucionales y la viabilidad de ejecución de los proyectos.

Como resultado de este análisis, se incorporaron modificaciones presupuestarias por B/.186.83 millones, destinadas a fortalecer las asignaciones de sectores considerados prioritarios, entre ellos salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales.

Según el Ejecutivo, estos ajustes buscan mejorar la distribución de los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado durante la vigencia fiscal 2027.