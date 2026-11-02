Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 13:09

Inversión de carriles por Fiestas Patrias 2026: conoce los tramos habilitados hacia el interior

53 mil vehículos viajaron hacia el interior del país hasta el mediodía de este lunes 2 de noviembre. Conozca dónde se aplicará la inversión de carriles.

Inversión de carriles por Fiestas Patrias 2026.

Inversión de carriles por Fiestas Patrias 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 53 mil vehículos se habían desplazado hacia el interior del país hasta el mediodía de este lunes 2 de noviembre, según informó la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, ante el movimiento de viajeros por las Fiestas Patrias de noviembre de 2026.

Debido al posible incremento del flujo vehicular, la institución desarrollará un operativo de seguridad vial en diferentes puntos de la carretera Panamericana, con el objetivo de facilitar la circulación de los conductores que se trasladan hacia las provincias para disfrutar de los días libres.

Las autoridades mantendrán unidades de tránsito desplegadas en las principales vías para supervisar la movilidad, prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los viajeros.

Inversión de carriles por Fiestas Patrias 2026: ¿Dónde se aplicará?

La Policía Nacional informó que el operativo contempla la inversión de carriles en los siguientes tramos:

  • Desde la avenida de los Mártires hasta el puente de las Américas.

  • Autopista Arraiján-La Chorrera.

  • Desde El Nazareno hacia Campana: este tramo se habilitará con inversión de carriles en caso de registrarse un mayor movimiento vehicular.

La entidad explicó que las medidas estarán sujetas al comportamiento del tráfico durante el desplazamiento de los viajeros hacia el interior del país.

Se recomienda a los conductores mantenerse atentos a las indicaciones de las unidades de tránsito, respetar los límites de velocidad y conducir con precaución durante las festividades nacionales.

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