Ley seca este 2 de noviembre en Panamá: conoce dónde no se puede vender alcohol

Con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos , este lunes 2 de noviembre de 2026, diferentes municipios de Panamá han establecido restricciones para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, así como para la realización de actividades bailables y eventos que generen ruido, con el propósito de mantener un ambiente de respeto durante esta fecha.

Durante esta jornada, cientos de familias acostumbran visitar los cementerios del país para recordar a sus seres queridos fallecidos, colocar flores y participar en actividades religiosas.

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Ley seca en Panamá: ¿Dónde está prohibida la venta de alcohol este 2 de noviembre?

De acuerdo con las disposiciones municipales mencionadas, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas se aplicará en los siguientes distritos:

San Miguelito, provincia de Panamá.

Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

David, provincia de Chiriquí.

Santiago, provincia de Veraguas.

En estos distritos, la restricción estará vigente desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del lunes 2 de noviembre, según la información proporcionada.

Los comerciantes y ciudadanos que incumplan las disposiciones podrán enfrentar las sanciones contempladas en los respectivos acuerdos municipales.

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¿Habrá ley seca en el distrito de Panamá el 2 de noviembre?

A diferencia de otros municipios, en el distrito de Panamá no se ha establecido una prohibición general para la venta de bebidas alcohólicas durante el Día de los Difuntos, de acuerdo con la información disponible.

Sin embargo, sí se mantienen restricciones para la realización de actividades bailables, como parte de las medidas adoptadas para preservar el carácter solemne de la fecha.

Asimismo, en los municipios donde se hayan establecido restricciones sobre emisiones de ruido y actividades festivas, los establecimientos comerciales y organizadores de eventos deberán cumplir las disposiciones correspondientes.

Las autoridades municipales exhortan a la población a respetar las medidas vigentes durante la conmemoración del Día de los Difuntos.

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