Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2026 - 10:31

Alcaldía de Panamá anuncia prohibiciones para el 2 de noviembre y de multas de hasta B/.1,000

La Alcaldía de Panamá restringirá la música, el ruido y las actividades bailables el Día de los Difuntos de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Conoce las multas.

Día de los Difutnos - Alcaldía de Panamá 

Día de los Difutnos - Alcaldía de Panamá 

EFE/ David Guzmán
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció restricciones a las emisiones de ruido y a la realización de actividades bailables durante el Día de los Difuntos, el lunes 2 de noviembre de 2026. La medida estará vigente de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en el distrito de Panamá, según lo establecido en el Decreto Alcaldicio N.° 8 del 6 de octubre de 2026.

Alcaldía de Panamá: ¿Qué actividades estarán restringidas el 2 de noviembre?

Durante las 12 horas de vigencia de la disposición municipal, se suspenderán las siguientes actividades:

  • Uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales.

  • Emisiones de ruido contempladas en el decreto.

  • Actividades bailables amenizadas por orquestas y conjuntos musicales.

  • Actividades bailables con unidades móviles u otros medios de difusión de música.

La Alcaldía explicó que estas restricciones buscan preservar un ambiente de respeto y recogimiento para las personas que visiten los cementerios y rindan homenaje a sus seres queridos durante el Día de los Difuntos.

¿De cuánto serán las multas por incumplir las restricciones?

El decreto establece multas de B/.100.00 a B/.1,000.00 para quienes incumplan las disposiciones municipales.

Los inspectores municipales, funcionarios de Cumplimiento y agentes de la Policía Municipal estarán encargados de supervisar la aplicación de las medidas y podrán solicitar apoyo de la Fuerza Pública.

La Alcaldía recordó que estas restricciones no eximen del cumplimiento de las demás normas nacionales y municipales vigentes sobre la generación de ruido.

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