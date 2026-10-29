Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 13:15

Alcaldía de Panamá anuncia retiro de placas de enero a octubre 2026

La Alcaldía de Panamá habilitó un horario extendido para retirar placas y calcomanías de enero a octubre de 2026. Conoce dónde acudir y los horarios.

Alcaldía de Panamá anuncia retiro de placas 

Alcaldía de Panamá anuncia retiro de placas 

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció un horario extendido para la entrega de placas vehiculares y calcomanías correspondientes a los meses de enero a octubre de 2026, con el objetivo de facilitar el retiro de estos distintivos a los contribuyentes que mantienen el trámite pendiente en el distrito capital.

La atención se realizará en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en las inmediaciones del edificio Hatillo, en Calidonia.

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¿Cuál es el horario para retirar las placas vehiculares en Panamá?

Los propietarios de vehículos podrán acudir al centro de entrega en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

  • Sábados: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La extensión del horario busca brindar mayores oportunidades de atención a los contribuyentes que necesitan completar el retiro de sus placas y calcomanías.

Requisitos para retirar las placas vehiculares de 2026

Antes de acudir al centro de entrega, se recomienda a los propietarios verificar que cumplen con los requisitos del trámite:

  • Pago del impuesto de circulación: estar al día con las obligaciones municipales correspondientes.

  • Paz y salvo municipal: comprobar que no existen pagos pendientes que impidan realizar el trámite.

  • Revisado vehicular: mantener vigente la documentación correspondiente.

  • Identificación: presentar la cédula de identidad personal del propietario.

  • Retiro por terceros: consultar los requisitos de autorización y documentación exigidos por el Municipio de Panamá.

Los contribuyentes también pueden consultar los servicios y la información disponible en el portal oficial de la Alcaldía de Panamá: www.mupa.gob.pa.

Recomendaciones para acudir al Centro de Entrega de Placas

Debido a la ubicación del centro en Calidonia, se recomienda planificar el traslado y considerar las condiciones habituales del tráfico en las avenidas Perú y Cuba.

Como alternativa, los contribuyentes pueden utilizar el transporte público, incluida la Línea 1 del Metro de Panamá, a través de la estación Lotería.

La Alcaldía de Panamá exhorta a los propietarios que mantienen pendiente el retiro de sus placas a aprovechar el horario extendido para completar el trámite.

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