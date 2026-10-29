Alcaldía de Panamá anuncia retiro de placas de enero a octubre 2026

La Alcaldía de Panamá anunció un horario extendido para la entrega de placas vehiculares y calcomanías correspondientes a los meses de enero a octubre de 2026, con el objetivo de facilitar el retiro de estos distintivos a los contribuyentes que mantienen el trámite pendiente en el distrito capital.
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¿Cuál es el horario para retirar las placas vehiculares en Panamá?
Los propietarios de vehículos podrán acudir al centro de entrega en los siguientes horarios:
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Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
La extensión del horario busca brindar mayores oportunidades de atención a los contribuyentes que necesitan completar el retiro de sus placas y calcomanías.
Requisitos para retirar las placas vehiculares de 2026
Antes de acudir al centro de entrega, se recomienda a los propietarios verificar que cumplen con los requisitos del trámite:
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Pago del impuesto de circulación: estar al día con las obligaciones municipales correspondientes.
Paz y salvo municipal: comprobar que no existen pagos pendientes que impidan realizar el trámite.
Revisado vehicular: mantener vigente la documentación correspondiente.
Identificación: presentar la cédula de identidad personal del propietario.
Retiro por terceros: consultar los requisitos de autorización y documentación exigidos por el Municipio de Panamá.
Los contribuyentes también pueden consultar los servicios y la información disponible en el portal oficial de la Alcaldía de Panamá: www.mupa.gob.pa.
Recomendaciones para acudir al Centro de Entrega de Placas
Debido a la ubicación del centro en Calidonia, se recomienda planificar el traslado y considerar las condiciones habituales del tráfico en las avenidas Perú y Cuba.
Como alternativa, los contribuyentes pueden utilizar el transporte público, incluida la Línea 1 del Metro de Panamá, a través de la estación Lotería.
La Alcaldía de Panamá exhorta a los propietarios que mantienen pendiente el retiro de sus placas a aprovechar el horario extendido para completar el trámite.