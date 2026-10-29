Alcaldía de Panamá anuncia retiro de placas de enero a octubre 2026

La Alcaldía de Panamá anunció un horario extendido para la entrega de placas vehiculares y calcomanías correspondientes a los meses de enero a octubre de 2026, con el objetivo de facilitar el retiro de estos distintivos a los contribuyentes que mantienen el trámite pendiente en el distrito capital.

La atención se realizará en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes , en las inmediaciones del edificio Hatillo, en Calidonia.

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¿Cuál es el horario para retirar las placas vehiculares en Panamá?

Los propietarios de vehículos podrán acudir al centro de entrega en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La extensión del horario busca brindar mayores oportunidades de atención a los contribuyentes que necesitan completar el retiro de sus placas y calcomanías.

¡Octubre ya está listo! ¡Ven por tu placa y calcomanía!



Ahora tienes más tiempo para retirarla:

Lunes a viernes: 7 a. m. a 6 p. m.

Sábados: 7 a. m. a 3 p. m.



¡Aprovecha el nuevo horario y pasa por la tuya! pic.twitter.com/e6DWegD41x — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) October 28, 2026

Requisitos para retirar las placas vehiculares de 2026

Antes de acudir al centro de entrega, se recomienda a los propietarios verificar que cumplen con los requisitos del trámite:

Pago del impuesto de circulación: estar al día con las obligaciones municipales correspondientes.

Paz y salvo municipal: comprobar que no existen pagos pendientes que impidan realizar el trámite.

Revisado vehicular: mantener vigente la documentación correspondiente.

Identificación: presentar la cédula de identidad personal del propietario.

Retiro por terceros: consultar los requisitos de autorización y documentación exigidos por el Municipio de Panamá.

Los contribuyentes también pueden consultar los servicios y la información disponible en el portal oficial de la Alcaldía de Panamá: www.mupa.gob.pa.

Recomendaciones para acudir al Centro de Entrega de Placas

Debido a la ubicación del centro en Calidonia, se recomienda planificar el traslado y considerar las condiciones habituales del tráfico en las avenidas Perú y Cuba.

Como alternativa, los contribuyentes pueden utilizar el transporte público, incluida la Línea 1 del Metro de Panamá, a través de la estación Lotería.

La Alcaldía de Panamá exhorta a los propietarios que mantienen pendiente el retiro de sus placas a aprovechar el horario extendido para completar el trámite.