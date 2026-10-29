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Corte reitera solicitud al MEF para reconsiderar el presupuesto del 2027

El Órgano Judicial envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que reconsiderara el presupuesto asignado para el 2027, sin embargo, no se ha dado una respuesta sobre el recorte que de 46.4 millones de dólares. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, expresó que la entidad aboga por un presupuesto justo y digno para trabajar.