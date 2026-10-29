María Corina Machado agradece a Panamá por custodiar las actas electorales de Venezuela de 2024

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este jueves 29 de octubre al pueblo de Panamá por haberla recibido durante su estancia en el país y por acoger y custodiar las actas de votación de las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024.

Las declaraciones se produjeron después de su regreso a Venezuela, confirmado el domingo 25 de octubre, tras varios meses fuera de su país.

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María Corina Machado destaca solidaridad de afectados por terremoto en Venezuela

La líder opositora venezolana @MariaCorinaYA Machado agradeció este jueves al pueblo de Panamá por recibirla y acoger y custodiar las actas de votación de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024. pic.twitter.com/dfWP8HekVz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

Durante su intervención, Machado también agradeció a las comunidades de Vargas, en el estado de La Guaira, afectadas por el terremoto del pasado 24 de junio.

La dirigente recordó su visita del miércoles 28 de octubre a las zonas afectadas, donde conversó con sobrevivientes y escuchó testimonios de familias que perdieron sus pertenencias durante la emergencia.

“Quiero agradecer al pueblo de Vargas y a todas las comunidades afectadas en Venezuela por la tragedia del 24 de junio —el terremoto—”, expresó. “Quiero agradecer al pueblo de Vargas y a todas las comunidades afectadas en Venezuela por la tragedia del 24 de junio —el terremoto—”, expresó.

Machado relató que uno de los encuentros que más la conmovió fue el de un hombre identificado como Omar, quien se acercó para ofrecerle ayuda pese a las dificultades que enfrentaba.

“Al final creo que la lección más importante que hemos tenido y lo vimos en ese despliegue de solidaridad en Vargas, es que para que exista un sistema y un orden democrático, lo fundamental son ciudadanos que asumen su responsabilidad individual”, líder opositora Maria Corina… pic.twitter.com/ZLKgps1VkO — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

“Dime, yo te ayudo”, recordó la dirigente, al destacar la solidaridad de quienes, aun después de haber sufrido pérdidas, mantienen su disposición de colaborar con otros.

Machado resalta la responsabilidad ciudadana y la democracia

La líder opositora señaló que los testimonios de las familias afectadas reflejan, desde su perspectiva, la resiliencia, el coraje y la generosidad de la sociedad venezolana.

“Al final creo que la lección más importante que hemos tenido y lo vimos en ese despliegue de solidaridad en Vargas, es que para que exista un sistema y un orden democrático, lo fundamental son ciudadanos que asumen su responsabilidad individual”, manifestó. “Al final creo que la lección más importante que hemos tenido y lo vimos en ese despliegue de solidaridad en Vargas, es que para que exista un sistema y un orden democrático, lo fundamental son ciudadanos que asumen su responsabilidad individual”, manifestó.

Machado reiteró así su reconocimiento a las comunidades afectadas por el terremoto y al respaldo recibido durante su estancia en Panamá.