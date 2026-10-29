María Corina Machado agradece a Panamá por custodiar las actas electorales de Venezuela de 2024

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este jueves 29 de octubre al pueblo de Panamá por haberla recibido durante su estancia en el país y por acoger y custodiar las actas de votación de las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024.
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María Corina Machado destaca solidaridad de afectados por terremoto en Venezuela
Durante su intervención, Machado también agradeció a las comunidades de Vargas, en el estado de La Guaira, afectadas por el terremoto del pasado 24 de junio.
La dirigente recordó su visita del miércoles 28 de octubre a las zonas afectadas, donde conversó con sobrevivientes y escuchó testimonios de familias que perdieron sus pertenencias durante la emergencia.
Machado relató que uno de los encuentros que más la conmovió fue el de un hombre identificado como Omar, quien se acercó para ofrecerle ayuda pese a las dificultades que enfrentaba.
“Dime, yo te ayudo”, recordó la dirigente, al destacar la solidaridad de quienes, aun después de haber sufrido pérdidas, mantienen su disposición de colaborar con otros.
Machado resalta la responsabilidad ciudadana y la democracia
La líder opositora señaló que los testimonios de las familias afectadas reflejan, desde su perspectiva, la resiliencia, el coraje y la generosidad de la sociedad venezolana.
Machado reiteró así su reconocimiento a las comunidades afectadas por el terremoto y al respaldo recibido durante su estancia en Panamá.