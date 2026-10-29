¿Habrá día libre por el Día del Niño este 1 de noviembre? Esto establece la ley en Panamá

El Día del Niño y la Niña en Panamá se celebrará este domingo 1 de noviembre de 2026, una fecha dedicada a reconocer los derechos y el bienestar de la niñez. Sin embargo, aunque se trata de una conmemoración nacional, no constituye un día libre ni un feriado de descanso obligatorio, según lo establecido en la legislación laboral panameña.

La Ley 453 de 2024 restituyó la celebración del Día del Niño y la Niña al 1 de noviembre, después de que durante años se conmemorara en el mes de julio.

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¿El 1 de noviembre es feriado en Panamá?

El 1 de noviembre no está contemplado como día de descanso obligatorio en el Código de Trabajo de Panamá. Esto significa que la celebración del Día del Niño y la Niña no implica, por sí sola, la suspensión de las actividades laborales o comerciales ni el pago adicional correspondiente a los días de descanso obligatorio.

Imagen creada con IA/Telemetro.

En 2026, la fecha coincide con un domingo, por lo que las personas que habitualmente descansan ese día mantendrán su jornada regular de descanso.

¿Qué actividades habrá por el Día del Niño en Panamá?

Para celebrar esta fecha, las familias podrán participar en actividades recreativas y visitar espacios de entretenimiento, entre ellos:

Parque Recreativo Omar.

Jardín Botánico Summit.

Parque Norte.

Se recomienda consultar las programaciones oficiales, los horarios y las condiciones de ingreso de cada lugar antes de asistir.

¿Cuáles son los próximos días feriados de noviembre de 2026?

Aunque el 1 de noviembre no es feriado, Panamá cuenta con varios días de descanso obligatorio durante el mes patrio:

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, conmemorada en Colón.

Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Además, el lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se contempla el cierre de oficinas públicas desde la 1:00 p.m., conforme a las disposiciones aplicables.

Por lo tanto, aunque el Día del Niño y la Niña es una celebración reconocida por ley, no genera un día libre adicional para los trabajadores en Panamá.