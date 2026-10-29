Panamá ofrece su territorio para un posible diálogo entre Cuba y Estados Unidos

Panamá ofreció su territorio como sede de un diálogo entre Estados Unidos y Cuba , con el objetivo de buscar una solución a las diferencias comerciales entre ambos países y establecer una ruta que priorice el bienestar del pueblo cubano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ofrecimiento fue presentado el miércoles 28 de octubre de 2026, en Nueva York, durante la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se aprobó una resolución que solicita poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

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Panamá vota a favor de resolución de la ONU sobre Cuba

Al explicar su voto favorable, la delegación panameña reiteró su solidaridad con el pueblo cubano y destacó la importancia de resolver las diferencias entre los Estados mediante el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación.

Panamá manifestó su disposición de ser sede de un diálogo entre Estados Unidos y Cuba que busque una solución a la disputa comercial entre ambos países y trace "una ruta que priorice el bienestar del pueblo cubano".



El ofrecimiento fue presentado este miércoles 28 de octubre, en… pic.twitter.com/qmQUTdbRTU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

La resolución fue aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Se trata de un pronunciamiento no vinculante, por lo que no obliga jurídicamente a Estados Unidos a levantar el embargo.

Panamá pide garantías para ciudadanos detenidos en Cuba

Durante su intervención, la delegación panameña también abordó la situación de los ciudadanos nacionales detenidos en Cuba.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la protección y el bienestar de los panameños detenidos en la isla constituyen una obligación innegociable para el Estado.

En ese sentido, subrayó que las diferencias diplomáticas o comerciales entre ambos países no deben afectar el bienestar de los ciudadanos panameños ni las garantías de un proceso judicial imparcial.

Panamá hace llamado al fortalecimiento de la democracia en Cuba

La delegación panameña también exhortó a las autoridades cubanas a avanzar en el fortalecimiento de una institucionalidad democrática, basada en el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana.

El ofrecimiento de Panamá busca facilitar un espacio de entendimiento entre Washington y La Habana, en medio de las diferencias que mantienen ambos gobiernos.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para un eventual encuentro ni se ha confirmado que Estados Unidos y Cuba hayan aceptado la propuesta panameña.