Más de 9,500 deslizamientos y 1,154 réplicas: el impacto del terremoto de Azuero

Más de 9,500 deslizamientos y 1,154 réplicas

Más de 9,000 deslizamientos de tierra y 1,154 réplicas han sido identificados tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre de 2026, cuyo origen se localizó en la falla Azuero-Soná, según los datos compartidos el miércoles 28 de octubre por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El informe evidencia la actividad sísmica registrada después del movimiento principal, que ha generado numerosas réplicas de distintas magnitudes.

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¿Cuáles han sido las réplicas más fuertes del terremoto de Azuero?

De acuerdo con el Instituto de Geociencias, las réplicas de mayor magnitud registradas después del terremoto han sido:

Magnitud 6.9: registrada el viernes 9 de octubre, el mismo día del terremoto principal.

Magnitud 5.6: registrada el martes 27 de octubre.

Magnitud 5.2: identificada entre las réplicas de mayor intensidad.

Más de 9 mil deslizamientos y 1,154 réplicas detectadas tras sismo de magnitud 7.5 que se originó en la falla Azuero-Soná el viernes 9 de octubre de 2026, según datos compartidos el miércoles 28 de otubre por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.



Las réplicas… pic.twitter.com/Uat0ASRVrV — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

Aunque la segunda réplica de mayor magnitud ocurrió el martes 27 de octubre, el Instituto de Geociencias señaló que la frecuencia de los movimientos sísmicos ha disminuido considerablemente desde el evento principal.

Más de 9,000 deslizamientos de tierra tras el terremoto

El Instituto de Geociencias también identificó más de 9,000 deslizamientos de tierra relacionados con el terremoto del 9 de octubre.

La cifra forma parte de los datos recopilados sobre los efectos del movimiento sísmico en la región de Azuero.

El seguimiento de la actividad sísmica permite documentar la evolución de las réplicas y los efectos asociados al terremoto.