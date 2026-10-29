Clima en Panamá este jueves 29 de octubre: prevén vientos y temperaturas fuertes

El Imhpa advierte sobre el clima en Panamá. Imagen creada con IA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó el clima para este jueves 29 de octubre de 2026, un aumento de los vientos por la influencia de altas presiones, cielos despejados en varias regiones y lluvias aisladas en algunas zonas del país.

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¿Dónde se esperan lluvias?

Durante la mañana se prevén aguaceros aislados en la comarca Emberá. En la tarde podrían registrarse chubascos en las tierras altas de Chiriquí, la comarca Emberá y Darién. Para la noche se esperan lluvias aisladas en la comarca Emberá y el oriente de Guna Yala.

#Nacionales El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá @imhpapma informó las condiciones meteorológicas predominantes para hoy jueves 29 de octubre de 2026.



En horas de la mañana se esperan condiciones de cielo despejado, principalmente para la región metropolitana,… pic.twitter.com/nUbt0Agox5 — Radio Chiriquí (@RadioChiriqui) October 29, 2026

Clima: Temperaturas y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 °C en la península de Azuero y Chiriquí, 32 °C en el oriente del país y 30 °C en la cordillera Central.

El Imhpa también advierte sobre índices extremos de radiación UV en el Pacífico y muy altos en el Caribe. Además, se mantienen avisos de vigilancia por vientos, mareas altas y condiciones marítimas en sectores del Pacífico y el Caribe.

Se recomienda a la población protegerse del sol y mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las zonas costeras.