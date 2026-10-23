Clima en Panamá hoy: nuevo aviso por lluvias y tormentas se mantiene hasta el domingo

Clima en Panamá / Lluvias y Tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este viernes 23 de octubre de 2026 se esperan lluvias y tormentas en diferentes regiones del país, principalmente durante la tarde. El pronóstico, elaborado por el meteorólogo Abdiel Vásquez, también señala que se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos.

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¿Dónde lloverá hoy viernes 23 de octubre en Panamá?

Durante la mañana, se prevén lluvias ligeras desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro, aguaceros con tormentas sobre el golfo de Chiriquí y precipitaciones aisladas en el sur de Veraguas y la Costa Abajo de Colón.

En el Pacífico, desde la zona fronteriza con Colombia hasta parte de la región de Azuero, predominará la poca cobertura nubosa.

Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros acompañados de tormentas, principalmente en:

Panamá y Panamá Oeste.

Sectores de Colón y la serranía de Guna Yala.

Parte de la región de Azuero.

Sur de Veraguas y tierras bajas de Chiriquí.

Las lluvias más intensas se esperan en el centro y norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé, las tierras altas de Chiriquí y Bocas del Toro.

Aviso de Vigilancia por Lluvias, Tormentas y Vientos



Áreas bajo aviso:

Provincias y comarcas de las vertientes del Caribe y Pacífico panameño

Ambos sectores marítimos del país.



Válido hasta las 11:59 p m del 25 de octubre de 2026.

https://t.co/4ElOUeJSM1 pic.twitter.com/mofOhquHAW — IMHPA (@imhpapma) October 22, 2026

Durante la noche, se prevén lluvias en el centro y norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, Guna Yala, Cémaco, en Darién, y Panamá Norte. En el resto del territorio nacional predominará la abundante nubosidad.

Temperaturas, radiación UV y condiciones marítimas

El pronóstico del IMHPA señala las siguientes condiciones:

Temperaturas máximas: entre 31 °C y 32 °C.

Radiación ultravioleta: índices entre moderados y muy altos.

Litoral Caribe: condiciones marítimas favorables.

Litoral Pacífico: condiciones marítimas favorables.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las regiones donde se esperan lluvias de mayor intensidad.

IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos

El IMHPA informó que permanece vigente un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos.

Ante las precipitaciones previstas, se recomienda a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Para conocer la vigencia exacta del aviso, las áreas incluidas y posibles actualizaciones, se deben consultar los canales oficiales del IMHPA.