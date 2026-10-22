CSS habilita línea 199 para consultar citas médicas tras daños por sismo en Policlínica Presidente Remón

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que habilitó la línea telefónica 199 para que los pacientes de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17, puedan consultar sobre la reubicación de médicos y confirmar sus citas programadas, luego de que las instalaciones de salud resultaran afectadas por el reciente sismo.

La institución indicó que su personal contactará a los pacientes para coordinar sus próximas citas en otras instalaciones de salud de la región metropolitana, donde recibirán atención médica.

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CSS: ¿Cómo consultar las citas médicas y la reubicación de médicos?

La CSS informó que el Centro de Contactos estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar orientación a los usuarios a través de los siguientes canales:

Línea telefónica: 199.

WhatsApp y Telegram: 6997-2539 (solo mensajes por chat).

Horario de atención por mensajería: las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A través de WhatsApp y Telegram se brindará atención para los siguientes casos:

Atención prioritaria: personas en áreas afectadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Información de citas: pacientes de la Policlínica Presidente Remón, provincias centrales y la región de Azuero.

Empleadores afectados: apoyo y orientación según la región.

La CSS reiteró que los pacientes serán contactados por personal de la institución para coordinar sus próximas citas médicas en las instalaciones de salud donde serán atendidos.