Jubilados y pensionados: CSS adelanta el pago de noviembre y el cobro será la próxima semana

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago para jubilados y pensionados en Panamá, con ajustes en el calendario por las Fiestas Patrias de noviembre de 2026. Según la programación comunicada, los beneficiarios que cobran mediante transferencia bancaria (ACH) recibirán su pago el viernes 30 de octubre, mientras que quienes utilizan cheques podrán cobrar el lunes 2 de noviembre.

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CSS ajusta calendario de pagos por las Fiestas Patrias

Imagen generada con IA

El adelanto del pago mediante ACH permitirá que los beneficiarios de esta modalidad reciban sus fondos antes del inicio de noviembre.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque tienen programado el pago para el lunes 2 de noviembre.

Los beneficiarios deben mantenerse atentos a los canales oficiales de la Caja de Seguro Social ante cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.