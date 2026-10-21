Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2026 - 16:59

Jubilados y pensionados recibirán su tercer y último pago de bono permanente 2026 en diciembre

De acuerdo con la ley 438, los jubilados y pensionados recibirán anualmente un total de B/. 140.00. En diciembre el monto será de B/. 40.00.

Jubilados y pensionados recibirán su tercer pago de bono permanente. 

Jubilados y pensionados recibirán su tercer pago de bono permanente. 

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante el mes de diciembre, los jubilados y pensionados activos en las planillas de pago de la Caja de Seguro Social (CSS) al momento de la entrada en vigor de la norma, podrán recibir el tercer y último pago del bono permanente de 2026.

De acuerdo con la Ley 438, promulgada el 14 de junio de 2024, los beneficiarios recibirán anualmente un total de B/. 140.00, desglosados en dos pagos de B/. 50.00 durante los meses de abril y agosto, y un pago final de B/. 40.00 en diciembre.

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¿De dónde provienen los fondos para el programa?

Los recursos para el pago de esta bonificación corresponden al 30.77 % del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, el cual establece una tasa de B/. 0.065 por cada grado de contenido de alcohol por litro de bebida.

¿Cuándo se pagará la tercera partida del bono permanente de 2026?

Según la metodología implementada por la CSS en desembolsos anteriores, se prevé que el desembolso se realice durante la segunda quincena de diciembre.

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