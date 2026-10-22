IFARHU anuncia último día de entrega de boletines para cobro de becas y asistencias económicas

díaEl Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este viernes 23 de octubre de 2026 será el último día para que los estudiantes beneficiarios de becas, asistencias y apoyos económicos entreguen los boletines correspondientes al segundo trimestre del año escolar.
IFARHU: ¿Dónde y a qué hora entregar los boletines?
De acuerdo con el comunicado oficial, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:
-
Boletín del segundo trimestre de 2026, original con sello o copia con sello fresco.
Volante que acredita la entrega del boletín anterior, correspondiente al primer trimestre.
La entrega de documentos se realizará bajo las siguientes condiciones:
-
Fecha límite: viernes 23 de octubre de 2026.
Horario: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Lugar: sede del IFARHU correspondiente.
El IFARHU advirtió que “la no entrega de documentos es causal de cancelación del beneficio”, por lo que reiteró a los estudiantes la importancia de cumplir con el plazo establecido.