Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 17:03

IFARHU anuncia último día de entrega de boletines para cobro de becas y asistencias económicas

El IFARHU recuerda que este viernes 23 de octubre vence el plazo para entregar los boletines del segundo trimestre de 2026. Conoce quiénes deben presentarlos.

IFARHU anuncia último de entrega de boletines.

IFARHU anuncia último de entrega de boletines.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

díaEl Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este viernes 23 de octubre de 2026 será el último día para que los estudiantes beneficiarios de becas, asistencias y apoyos económicos entreguen los boletines correspondientes al segundo trimestre del año escolar.

La entidad recordó que este requisito aplica para estudiantes de primaria, premedia y media que cuentan con becas vigentes y nuevas, asistencias vigentes y apoyos económicos de discapacidad nuevos.

IFARHU: ¿Dónde y a qué hora entregar los boletines?

De acuerdo con el comunicado oficial, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:

  • Boletín del segundo trimestre de 2026, original con sello o copia con sello fresco.

  • Volante que acredita la entrega del boletín anterior, correspondiente al primer trimestre.

La entrega de documentos se realizará bajo las siguientes condiciones:

  • Fecha límite: viernes 23 de octubre de 2026.

  • Horario: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

  • Lugar: sede del IFARHU correspondiente.

El IFARHU advirtió que “la no entrega de documentos es causal de cancelación del beneficio”, por lo que reiteró a los estudiantes la importancia de cumplir con el plazo establecido.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U 2026: IFARHU anunciará el 26 de octubre nuevas fechas para entregar tarjetas PUNCH pendientes

¿Perdiste tu tarjeta PASE-U durante el terremoto? IFARHU anuncia medidas de atención

IFARHU anuncia avances en pagos del Concurso General 2026 y becas por discapacidad

Recomendadas

Más Noticias