IFARHU anuncia último día de entrega de boletines para cobro de becas y asistencias económicas

IFARHU anuncia último de entrega de boletines. IFARHU

Por Ana Canto díaEl Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este viernes 23 de octubre de 2026 será el último día para que los estudiantes beneficiarios de becas, asistencias y apoyos económicos entreguen los boletines correspondientes al segundo trimestre del año escolar.

La entidad recordó que este requisito aplica para estudiantes de primaria, premedia y media que cuentan con becas vigentes y nuevas, asistencias vigentes y apoyos económicos de discapacidad nuevos.

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