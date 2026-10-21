¿Perdiste tu tarjeta PASE-U durante el terremoto? IFARHU anuncia medidas de atención

Tarjetas PUNCH para el cobro del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que el próximo lunes 26 de octubre, la Caja de Ahorros anunciará las sucursales habilitadas y las fechas para retirar las tarjetas PUNCH pendientes de entrega, incluidas las de beneficiarios que perdieron sus tarjetas debido al terremoto del 9 de octubre.

El IFARHU y la Caja de Ahorros continúan coordinando nuevas jornadas para completar la entrega de las tarjetas utilizadas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y de otros programas de becas y asistencias económicas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La atención estará dirigida principalmente a los siguientes grupos:

Beneficiarios que perdieron su tarjeta PUNCH debido al terremoto, inundaciones u otros desastres naturales.

Beneficiarios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido que no reciben el PASE-U.

Personas que no aparecían registradas en el sistema durante las jornadas anteriores de entrega.

Nuevos beneficiarios universitarios que todavía no han proporcionado una cuenta de ahorros.

¿Qué pasará con los acudientes extranjeros que tienen pasaporte?

La institución aclaró que los acudientes extranjeros identificados mediante pasaporte tendrán una fecha especial de atención, por lo que no estarán incluidos en la programación que se anunciará el lunes 26 de octubre.

Hasta la fecha, el IFARHU y la Caja de Ahorros han entregado 430,988 tarjetas PUNCH a nivel nacional, destinadas a facilitar el cobro del PASE-U y de los beneficios de otros programas de becas y asistencias económicas.