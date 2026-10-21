IFARHU anuncia avances en pagos del Concurso General 2026 y becas por discapacidad

IFARHU informó que procesa pagos de más de 28 mil nuevos beneficios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que trabaja en los pagos del Concurso General de Becas 2026 y los apoyos económicos por discapacidad, con atención a las regiones afectadas por el terremoto del 9 de octubre. Su director, Carlos Godoy, explicó que los desembolsos de las nuevas becas se realizarán progresivamente, conforme avancen los trámites administrativos.

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¿Cuándo pagará el IFARHU las becas del Concurso General 2026?

Godoy señaló que la institución se encuentra generando los pagos correspondientes a las nuevas becas del Concurso General, mediante resoluciones que deben completar el proceso de refrendo.

El funcionario explicó que se otorgaron más de 28 mil nuevos beneficios, por lo que los pagos se irán procesando a medida que las resoluciones reciban el refrendo correspondiente.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, brindó hoy una entrevista a SERTV, donde informó sobre el segundo pago del PASE-U y otros temas de interés para los estudiantes y sus acudientes. pic.twitter.com/PTgEjX6NW4 — IFARHU (@IFARHU) October 19, 2026

Según detalló, actualmente se trabaja en la entrega del otorgamiento de las nuevas becas junto con el pago correspondiente a julio. Aunque el director indicó que el proceso continuará durante los próximos días, no anunció una fecha única para que todos los beneficiarios reciban sus pagos.

IFARHU: ¿hasta cuándo se pueden entregar los boletines del segundo trimestre?

La institución recordó que hasta el viernes 23 de octubre de 2026 se extendió el plazo para entregar los boletines correspondientes al segundo trimestre del año.

Esta disposición está dirigida a beneficiarios de:

Becas del IFARHU.

Asistencias económicas.

Apoyos económicos por discapacidad.

Godoy explicó que la recepción de estos documentos forma parte del proceso para gestionar los pagos correspondientes a octubre.

Pagos del IFARHU en regiones afectadas por el terremoto

El director del IFARHU también indicó que la entidad trabaja para avanzar con los desembolsos del Concurso General y los apoyos por discapacidad en Herrera, Los Santos y Veraguas, provincias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La institución señaló que los pagos se irán acreditando progresivamente, por lo que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales sobre los avances y las fechas de desembolso.