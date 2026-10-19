IFARHU inicia segundo pago del PASE-U para 136 mil estudiantes afectados por el terremoto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que a partir de esta semana iniciará el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026, dirigido a los beneficiarios de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá.

La medida permitirá avanzar con la entrega de los beneficios educativos en las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

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¿Quiénes recibirán el segundo pago del PASE-U esta semana?

De acuerdo con el IFARHU, el segundo desembolso del PASE-U beneficiará a 136 mil estudiantes de las áreas afectadas por el terremoto.

Para este proceso, la institución contempla una inversión superior a B/.15 millones.

IFARHU extiende entrega de boletines hasta el 23 de octubre

El IFARHU también recordó que se extendió hasta el viernes 23 de octubre de 2026 el plazo para entregar los boletines correspondientes al segundo trimestre del año escolar.

Esta disposición está dirigida a los beneficiarios de los siguientes programas:

Becas

Asistencias económicas

Apoyos económicos por discapacidad