IFARHU extiende plazo para entregar boletines: nueva fecha y quiénes deben presentarlos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció una prórroga para la entrega de boletines escolares correspondientes al segundo trimestre de 2026. Los beneficiarios de determinados programas de becas y asistencias económicas tendrán hasta el viernes 23 de octubre para presentar el documento en las sedes de la institución a nivel nacional.

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¿Quiénes deben entregar los boletines al IFARHU?

De acuerdo con el comunicado de la institución, la presentación del boletín del segundo trimestre de 2026 es un requisito únicamente para los beneficiarios de los siguientes programas:

Becas vigentes y nuevas.

Asistencias económicas.

Apoyos económicos para estudiantes con discapacidad.

El IFARHU exhortó a los beneficiarios de estos programas a cumplir con la entrega dentro del nuevo plazo establecido para mantener su beneficio.

¿Los beneficiarios del PASE-U deben entregar boletines?

No. El IFARHU aclaró que los estudiantes que reciben el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) no tienen que presentar el boletín correspondiente al segundo trimestre de 2026 como parte de este proceso.

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La institución precisó que la medida aplica exclusivamente a los programas de becas y asistencias económicas señalados en el comunicado.

¿Hasta cuándo y dónde se pueden entregar los boletines?

El nuevo plazo vence el viernes 23 de octubre de 2026.

La recepción de los documentos se mantendrá en todas las sedes provinciales, regionales y comarcales del IFARHU, bajo el siguiente horario:

Fecha límite: viernes 23 de octubre de 2026.

Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugares: sedes provinciales, regionales y comarcales del IFARHU.

Documento: boletín correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El IFARHU reiteró la importancia de que los beneficiarios de los programas correspondientes presenten sus documentos dentro del periodo establecido para dar cumplimiento a los requisitos de sus beneficios educativos.