Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 28 de noviembre en la vía Panamericana, en Panamá Este, en el que se vieron involucrados un autobús de ruta y un camión.
La información se encuentra en desarrollo...
Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 28 de noviembre en la vía Panamericana, en Panamá Este, en el que se vieron involucrados un autobús de ruta y un camión.
Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 28 de noviembre en la vía Panamericana, en Panamá Este, en el que se vieron involucrados un autobús de ruta y un camión.
A través de redes sociales circula un video que ha generado señalamientos sobre una supuesta regata entre autobuses que circulaban a alta velocidad. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
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