Naviferias del IMA. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de las Naviferias 2026, que iniciarán el martes 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, y se extenderán a otras regiones del país durante los primeros cuatro días del mes.

De acuerdo con la programación, se habilitarán 43 puntos de venta en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Colón y el sector de Panamá Este. Todas las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m.

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Le podría interesar: Naviferias 2026: IMA publica el calendario oficial de venta de bolsas navideñas Naviferias 2026: calendario de ventas en la provincia de Chiriquí La provincia de Chiriquí contará con 13 puntos de venta distribuidos durante cuatro días consecutivos. Martes 1 de diciembre Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno. Miércoles 2 de diciembre Terrenos frente a la Feria de las Flores, en Boquete.

Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega.

Gimnasio de Gualaca Cabecera. Jueves 3 de diciembre Parque Central de Alanje.

Plaza 6 de Agosto, en Volcán, distrito de Tierras Altas.

Parque Central de Boquerón. Viernes 4 de diciembre Cancha comunal de San Félix Cabecera.

Cancha del parque de Remedios.

Cancha comunal de Tolé Cabecera.

Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo. ¡Calendario Oficial de las Naviferias 2026!

Aquí está la programación nacional para la primera semana

Iniciamos el martes 1 de diciembre

Recuerda:

Llevar tu cédula de identidad personal.

Traer tus bolsas reutilizables.#GobiernoNacional pic.twitter.com/So4ucww8lp — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 25, 2026 ¿Qué deben llevar los consumidores para asistir a las Naviferias del IMA? El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los consumidores que deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos durante las Naviferias.