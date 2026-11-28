El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de las Naviferias 2026, que iniciarán el martes 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, y se extenderán a otras regiones del país durante los primeros cuatro días del mes.
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Naviferias 2026: calendario de ventas en la provincia de Chiriquí
La provincia de Chiriquí contará con 13 puntos de venta distribuidos durante cuatro días consecutivos.
Martes 1 de diciembre
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Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.
Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.
Miércoles 2 de diciembre
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Terrenos frente a la Feria de las Flores, en Boquete.
Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega.
Gimnasio de Gualaca Cabecera.
Jueves 3 de diciembre
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Parque Central de Alanje.
Plaza 6 de Agosto, en Volcán, distrito de Tierras Altas.
Parque Central de Boquerón.
Viernes 4 de diciembre
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Cancha comunal de San Félix Cabecera.
Cancha del parque de Remedios.
Cancha comunal de Tolé Cabecera.
Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.
¿Qué deben llevar los consumidores para asistir a las Naviferias del IMA?
El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los consumidores que deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos durante las Naviferias.