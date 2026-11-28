El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), a través de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado, anunció la primera convocatoria de una subasta pública para la venta de chatarra ferrosa, que incluye vehículos y otros bienes metálicos, así como chatarra informática.

La convocatoria contempla un peso estimado de 6,700 toneladas de chatarra, distribuidas en cuatro renglones que abarcan distintas provincias del país.

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MEF: bienes y precios base de la subasta pública

De acuerdo con la convocatoria, los bienes que serán subastados se distribuyen de la siguiente manera:

Chatarra ferrosa:

Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién: 3,500 toneladas, con un valor estimado de B/.294,000.

Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos: 1,500 toneladas, con un valor estimado de B/.126,000.

Chiriquí y Bocas del Toro: 1,000 toneladas, con un valor estimado de B/.84,000.

El precio base de la chatarra ferrosa será de B/.84.00 por tonelada.

En cuanto a la chatarra informática, la convocatoria contempla 700 toneladas en todo el territorio nacional, con un precio base de B/.80.00 por tonelada y un valor estimado de B/.56,000.

¿Cuándo se realizará la subasta pública del MEF y cómo participar?

Los interesados deberán inscribirse en la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado, ubicada en el piso 8 del edificio AVESA, y presentar una fianza equivalente al 10% del valor de cada renglón.

Fecha límite de inscripción: miércoles 9 de diciembre de 2026.

Fecha de la subasta: viernes 11 de diciembre de 2026.

Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: salón del primer piso del edificio OGAWA, ubicado en vía España y calle 52 Este, Bella Vista.

El pliego de cargos de la convocatoria N.° 2026-0-16-0-08-SB-020727 está disponible en el portal de Panamá Compra.