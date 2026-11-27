El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció ajustes en los días de atención de las Tiendas del Pueblo durante la primera semana de diciembre, con motivo de la realización de las Naviferias 2026, que iniciarán el martes 1 de diciembre en distintas provincias del país.
IMA: calendario de apertura de las Tiendas del Pueblo en diciembre de 2026
Del martes 1 al viernes 4 de diciembre:
- Merca La Chorrera
Martes 1 y jueves 3 de diciembre:
- Agencia del IMA en Changuinola
Del miércoles 2 al viernes 4 de diciembre:
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Río Hato
Aguadulce
Miércoles 2 de diciembre:
- Mercado Agrícola de La Pintada
Jueves 3 y viernes 4 de diciembre:
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Frigo San Antonio
Silos Pan de Azúcar
Bingos Nacionales
Mercado de Alcalde Díaz
¿Qué sucederá con el resto de las Tiendas del Pueblo durante las Naviferias?
El IMA informó que las demás Tiendas del Pueblo permanecerán cerradas durante la primera semana de diciembre, debido a los ajustes en la programación de sus establecimientos permanentes con motivo de las Naviferias 2026.