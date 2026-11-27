IMA anuncia calendario de las Tiendas del Pueblo.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció ajustes en los días de atención de las Tiendas del Pueblo durante la primera semana de diciembre, con motivo de la realización de las Naviferias 2026, que iniciarán el martes 1 de diciembre en distintas provincias del país.

De acuerdo con el comunicado, nueve establecimientos permanentes atenderán al público en fechas específicas, mientras que el resto de las tiendas permanecerán cerradas durante la primera semana de diciembre.

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