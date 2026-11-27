Ante los reclamos del personal médico por la falta de pago de los turnos extraordinarios, el ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, informó que se consiguió la partida presupuestaria para hacer frente a los compromisos pendientes y que los desembolsos se estarían realizando durante el mes de diciembre de 2026.
Minsa prevé pagar turnos extraordinarios correspondientes a tres meses
De acuerdo con el ministro de Salud, los pagos pendientes corresponden a los siguientes meses:
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Agosto
Septiembre
Octubre
“Puedo decirles la buena noticia de que ya hace unos días se consiguió la partida de parte del MEF para poder hacerle frente a los turnos de los meses de agosto, septiembre y octubre, y ese traslado de partida se va a dar el miércoles en la Asamblea Nacional”, detalló Galindo.
El ministro explicó que aún deben cumplirse los procedimientos administrativos correspondientes antes de efectuar los desembolsos y manifestó que espera que el personal médico reciba los pagos durante diciembre.