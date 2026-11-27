Ante los reclamos del personal médico por la falta de pago de los turnos extraordinarios, el ministro de Salud ( Minsa ), Fernando Boyd Galindo, informó que se consiguió la partida presupuestaria para hacer frente a los compromisos pendientes y que los desembolsos se estarían realizando durante el mes de diciembre de 2026.

El titular del Minsa que los fondos fueron asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que el traslado de partida será presentado ante la Asamblea Nacional el próximo miércoles 2 de diciembre.

Minsa prevé pagar turnos extraordinarios correspondientes a tres meses

De acuerdo con el ministro de Salud, los pagos pendientes corresponden a los siguientes meses:

Agosto

Septiembre

Octubre

“Puedo decirles la buena noticia de que ya hace unos días se consiguió la partida de parte del MEF para poder hacerle frente a los turnos de los meses de agosto, septiembre y octubre, y ese traslado de partida se va a dar el miércoles en la Asamblea Nacional”, detalló Galindo.

El ministro explicó que aún deben cumplirse los procedimientos administrativos correspondientes antes de efectuar los desembolsos y manifestó que espera que el personal médico reciba los pagos durante diciembre.