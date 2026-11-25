El Ministerio de Salud ( Minsa ) lanzó la Guía Técnica para la Atención Integral de Pacientes con Psoriasis en Panamá, un documento normativo de alcance nacional que busca garantizar el diagnóstico oportuno, establecer protocolos de atención estandarizados y mejorar la calidad de vida de miles de personas que padecen esta enfermedad crónica.

La entidad explicó que esta iniciativa representa un avance en la implementación de la Ley 322 de 2022, que declara de interés nacional la atención médica, la investigación y la capacitación profesional para la detección temprana y el tratamiento de la psoriasis, mediante un abordaje multidisciplinario en el sistema público de salud.

Cerca de 100,000 personas padecen psoriasis en Panamá, según el Minsa

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó el trabajo conjunto con la sociedad civil y la unificación de criterios con la Caja de Seguro Social (CSS) para ampliar el alcance de la atención médica en las comunidades más apartadas del país.

“Esta guía va a permitir que se lance a todo el país, de manera tal que, en los lugares más apartados, los pacientes puedan ser detectados. Hay cerca de 100,000 personas con psoriasis en Panamá y muchos no han sido detectados o tratados. Para nosotros es fundamental poder detectarlos a tiempo en sus comunidades y poder tratarlos”, señaló el ministro Boyd Galindo.

Psoriasis: una enfermedad que va más allá de la piel

Por su parte, la doctora Mónica de Chapman, presidenta de la Fundación Psoriasis, calificó el lanzamiento de la guía como un momento histórico que brinda respaldo institucional a quienes conviven con esta condición crónica.

“Hoy celebramos un hito muy importante para las personas que viven con psoriasis en Panamá, dando inicio a la implementación de la Ley 322 de 2022. Con el lanzamiento de estas guías técnicas a nivel nacional, garantizamos que los pacientes sean diagnosticados y tratados a tiempo y de manera integral, entendiendo que esta es una enfermedad que va mucho más allá de la piel y puede afectar la salud mental y el sistema metabólico”, destacó la doctora Chapman.