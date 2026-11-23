Minsa entrega bus a la Región de Salud de San Miguelito.

El Ministerio de Salud ( Minsa ) entregó un bus a la Región de Salud de San Miguelito con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y facilitar el acceso a los servicios médicos en las comunidades del distrito. La entrega fue realizada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al director regional, Algis Torres.

De acuerdo con Boyd Galindo, este vehículo permitirá mejorar la movilización del personal sanitario, facilitar las jornadas médicas y fortalecer las actividades comunitarias, así como los programas de prevención y promoción de la salud.

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Minsa busca acercar los servicios de salud a las comunidades de San Miguelito

El titular de Salud destacó que la incorporación del bus representa una inversión en accesibilidad, eficiencia y calidad de la atención, especialmente para las comunidades que requieren mayor presencia institucional.

Por su parte, el director regional, Algis Torres, señaló que el nuevo vehículo constituye una herramienta importante para facilitar el traslado de los equipos de salud y el desarrollo de las actividades institucionales.

Torres exhortó al personal sanitario a continuar trabajando con responsabilidad y vocación de servicio para garantizar una atención eficiente a la población.