Minsa alerta que el 80% de las familias en Panamá.

El Ministerio de Salud ( Minsa ) alertó sobre el bajo porcentaje de aceptación de la donación de órganos y tejidos en Panamá, al revelar que el 80% de las familias entrevistadas no autoriza este procedimiento. Ante esta situación, la institución impulsa una campaña de sensibilización para promover la donación voluntaria y ayudar a los pacientes que necesitan un trasplante.

La directora de la Organización Panameña de Trasplantes, Janeth Ortega, explicó que, de cada 20 familias consultadas, únicamente cuatro otorgan su consentimiento para la donación de órganos y tejidos.

Donación de órganos en Panamá: ocho de cada diez familias rechazan el procedimiento

“De cada 20 familias entrevistadas para la donación de órganos y tejidos, solo 4 dan su consentimiento, lo que representa un 80% de rechazo, una cifra preocupante”, explicó Ortega.

La especialista manifestó su preocupación por esta situación, considerando que la donación de órganos puede representar una oportunidad de vida para pacientes que dependen de un trasplante.

“Yo tengo 15 años en el Programa de Donación de Órganos y Tejidos, y este porcentaje es preocupante. Panamá es un país solidario, por lo que hacemos el llamado a las familias a que respeten la voluntad de sus seres queridos, ya que la donación salva vidas”, expresó.

¿Cuántos trasplantes de órganos se han realizado en Panamá?

De acuerdo con las estadísticas compartidas por la Organización Panameña de Trasplantes, desde 1998 se han registrado los siguientes procedimientos en el país:

1,079 trasplantes de riñón

109 trasplantes de hígado

2,200 trasplantes de córnea

6 trasplantes de corazón

800 trasplantes de células hematopoyéticas

Estas cifras reflejan los procedimientos realizados en Panamá desde 1998, según los datos proporcionados por la institución.

Minsa pide a los panameños conversar con sus familias sobre la donación de órganos

El Ministerio de Salud exhortó a la población a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y altruista, así como a comunicar esta decisión a sus familiares.

La institución destacó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre la donación de órganos y tejidos, debido a que estos procedimientos pueden salvar vidas y mejorar la calidad de vida de personas que necesitan un trasplante.

El llamado también busca que las familias conozcan y respeten la voluntad de sus seres queridos al momento de tomar decisiones relacionadas con la donación.