Un total de 713 artículos de presunto contrabando fueron retenidos durante un operativo realizado en Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, por unidades de la Autoridad Nacional de Aduanas , en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración. Durante las diligencias también fueron retenidos cinco ciudadanos extranjeros.

La intervención se desarrolló como parte del operativo “Navidad sin Contrabando”, mediante inspecciones efectuadas en cuatro establecimientos comerciales de Paso Canoas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Aduanas investiga presunto contrabando en cuatro comercios de Paso Canoas

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, las acciones permitieron retener 713 artículos que presuntamente incumplían las disposiciones aduaneras.

Las diligencias se realizaron en cuatro establecimientos comerciales ubicados en esta zona fronteriza, como parte de los controles desarrollados durante la temporada de fin de año.

La institución no detalló el tipo de mercancía retenida ni su valor comercial.

Uno de los extranjeros retenidos estaría vinculado al Tren de Aragua

Durante el operativo, las autoridades también retuvieron a cinco ciudadanos extranjeros, uno de los cuales estaría presuntamente vinculado con la organización criminal conocida como Tren de Aragua.