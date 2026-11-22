¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo Dominical del 22 de noviembre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 6 - 3 - 4
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 79 - 73 - 63 - 04 - 47
Chakatín le pegó al segundo y tercer premio del sorteo dominical
- SEGUNDO PREMIO: 2163
- TERCER PREMIO: 6063
RESULTADOS DEL SORTEO DOMINCAL DEL 22 DE NOVIEMBRE
PRIMER PREMIO: 8149
Letras: DCBD
- Serie: 27
- Folio: 1
SEGUNDO PREMIO: 2163
TERCER PREMIO: 6063