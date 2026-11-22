¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo Dominical del 22 de noviembre de 2026.

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Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 6 - 3 - 4

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 79 - 73 - 63 - 04 - 47

Chakatín le pegó al segundo y tercer premio del sorteo dominical

SEGUNDO PREMIO: 2163

TERCER PREMIO: 6063

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINCAL DEL 22 DE NOVIEMBRE

PRIMER PREMIO: 8149

Letras: DCBD

Serie: 27

Folio: 1

SEGUNDO PREMIO: 2163

TERCER PREMIO: 6063