Pagos de diciembre para jubilados y pensionados.

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) se preparan para recibir los pagos correspondientes a diciembre de 2026. Según el calendario establecido por la institución, los primeros en cobrar serán los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante acreditación bancaria (ACH), el jueves 3 de diciembre, mientras que quienes cobran por cheque tendrán su fecha de pago a partir del viernes 4 de diciembre.

Las fechas varían según la modalidad de pago de cada beneficiario, por lo que es importante consultar el calendario oficial para conocer cuándo corresponde recibir el dinero.

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¿Quiénes cobran primero la primera quincena de diciembre de 2026?

Jueves 3 de diciembre: primer pago para jubilados y pensionados que cobran mediante ACH.

Viernes 4 de diciembre: primer pago para jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.

Calendario completo de pagos para jubilados y pensionados en diciembre de 2026

La CSS contempla las siguientes fechas para las dos quincenas del último mes del año:

Jueves 3 de diciembre: primera quincena mediante ACH.

Viernes 4 de diciembre: primera quincena mediante cheque.

Viernes 18 de diciembre: segunda quincena mediante ACH.

Lunes 21 de diciembre: segunda quincena mediante cheque.

Además, se maneja como fecha tentativa del 18 al 21 de diciembre para el pago del bono permanente de B/.40, así como del incentivo navideño de la entidad. Sin embargo, este período debe considerarse provisional hasta que exista una confirmación oficial.

¿Qué deben presentar los jubilados para cobrar sus pensiones?

La Caja de Seguro Social recuerda algunas disposiciones para los beneficiarios que reciben sus pagos mediante cheque:

Cédula vigente: es obligatorio presentar la cédula de identidad personal al momento de retirar el cheque.

Horario de atención: la entrega de cheques en los centros de pago se realiza de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centros de pago: la distribución se efectúa durante dos días por quincena en los centros habilitados del área metropolitana y del interior del país.

Residentes en el extranjero: deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis meses del año.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas y disposiciones vigentes en el calendario oficial de pagos de la CSS.