El Black Friday 2026 en Panamá se celebrará el viernes 27 de noviembre, fecha en la que numerosos comercios ofrecerán descuentos y promociones en diferentes categorías de productos. Ante la llegada de esta jornada de compras, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a los consumidores verificar las ofertas y tomar precauciones, especialmente al comprar por internet.

La institución advirtió sobre los riesgos de adquirir artículos mediante páginas web y redes sociales sin comprobar previamente la identidad del vendedor, las condiciones de las promociones y las garantías ofrecidas.

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Contenido de interés: Black Friday 2026 en Panamá: Acodeco advierte sobre riesgos al comprar por internet

¿Cuándo es el Black Friday 2026 en Panamá?

El viernes 27 de noviembre de 2026 se realizará el Black Friday, una jornada comercial en la que establecimientos y plataformas digitales podrán ofrecer descuentos especiales.

La fecha es diferente del Panamá Black Weekend, celebrado en octubre, y forma parte de las actividades comerciales previas a las festividades de fin de año.

¿Qué recomienda Acodeco para comprar durante el Black Friday?

Para evitar inconvenientes durante las compras, Acodeco recomienda:

Verificar al vendedor: comprobar su identidad, dirección física y referencias.

Comparar precios: revisar el costo de los productos en diferentes establecimientos para determinar si existe un descuento real.

Revisar las promociones: confirmar la vigencia de las ofertas, restricciones y productos incluidos.

Comprobar la seguridad de las páginas web: evitar realizar transacciones desde redes wifi públicas.

Consultar las condiciones de entrega: verificar los plazos, gastos de envío y métodos de pago.

Revisar las garantías: conocer las políticas de devolución y las condiciones de garantía.

Guardar comprobantes: conservar facturas, capturas de pantalla y conversaciones relacionadas con la compra.

¿Qué hacer si una tienda no respeta las ofertas del Black Friday?

Acodeco recordó que los comercios que operan en Panamá deben cumplir con la Ley 45 de 2007, que establece disposiciones para proteger a los consumidores frente a la publicidad engañosa.

Si un establecimiento incumple las condiciones anunciadas, el consumidor puede presentar una queja ante la entidad, acompañada de las pruebas correspondientes.

La institución también recomienda desconfiar de descuentos excesivamente atractivos publicados por vendedores desconocidos en redes sociales.