Los servidores públicos de Panamá recibirán el viernes 4 de diciembre de 2026 la tercera y última partida del décimo tercer mes, según el calendario de pagos anunciado para el cierre del año. El desembolso beneficiará a más de 200,000 funcionarios, quienes contarán con este ingreso adicional antes de las festividades navideñas.

El pago se realizará antes de la fecha habitual del 15 de diciembre. Por su parte, los trabajadores del sector privado recibirán la última partida del décimo tercer mes conforme a las disposiciones laborales aplicables.

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Pago del décimo tercer mes: Fecha del sector público y privado

Las fechas previstas son:

Sector público: viernes 4 de diciembre de 2026.

Sector privado: a más tardar el martes 15 de diciembre de 2026, conforme a la fecha legal de pago.

¿Qué descuentos se aplican al décimo tercer mes de los servidores públicos?

El décimo tercer mes de los servidores públicos tiene un tratamiento legal particular. De acuerdo con la Ley 52 de 1974 y el criterio expresado por la Procuraduría de la Administración, esta bonificación no está sujeta a deducciones, con excepción del impuesto sobre la renta, cuando corresponda.

La Procuraduría también ha señalado que no procede aplicar el descuento del 2% correspondiente al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) sobre esta bonificación.

Es importante diferenciar el régimen de los servidores públicos del aplicable al sector privado, donde existe una contribución especial del trabajador a la Caja de Seguro Social sobre las partidas del décimo tercer mes.

El monto neto que recibirá cada funcionario dependerá de la partida que le corresponda y de las retenciones legalmente aplicables.